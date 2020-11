Tvorac cjepiva za koronu: 'Ovo će sigurno zaustaviti epidemiju'

Cjepivo spriječava virus da se približi našim stanicama. Ali, čak i ako se virus uspije probiti, eliminirat će ga antitijela. Savršeno smo istrenirali imunološki sustav da može odraditi obje stvari, kaže Sahin

<p>Uğur Şahin, znanstvenik koji stoji iza Pfizerovog cjepiva za korona virus uvjeren je da će upravo njegovo cjepivo zaustaviti epidemiju korona virusa, koje 'terorizira' svijet cijelu 2020. godinu. Iako su ostala još neka otvorena pitanja oko cjepiva, Uğur Şahin za <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/nov/12/scientist-behind-biontech-pfizer-coronavirus-vaccine-says-it-can-end-pandemic" target="_blank">Guardian</a> kaže da je vrlo optimističan.</p><p>- Ako me pitate može li ovo cjepivo staviti točku na epidemiju, moj odgovor je - da. Naime, već samo zaštita od simptoma će imati dramatičan utjecaj na širenje virusa. Do ponedjeljka nismo znali može li cjepivo izazvati dovoljno jaku reakciju ljudskog imunološkog sustava i može li virus naći put kroz ljudske stanice, ali sada znamo da ovo cjepivo može pobijediti virus - kaže Şahin.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Uğur Şahin je cjepivo razvio sa svojom suprugom Özlem Türeci u njihovoj kompaniji BioNTech, te s onkologom Christopherom Huberom.</p><p>Pfizerova stručnost i dobro poznavanje masovnog tržišta cjepiva, kao i ubrzana akcija regulatora pomogla je da se cjepivo razvije u deset mjeseci, umjesto da se razvija godinama, kako se cjepiva inače razvijaju. Şahin kaže da nije bilo vremena za čekanje i slikovito objasnio proces.</p><p>- Zamislite da autom želite doći s jednog kraja Londona na drugi, ali su svugdje prometne gužve i čepovi. Trebao bi vam cijeli dan. Za naš projekt sve su ceste bile očišćene - rekao je.</p><p>Navodi kako Pfizerovo cjepivo napada korona virus na više načina.</p><p>- Cjepivo spriječava virus da se približi našim stanicama. Ali, čak i ako se virus uspije probiti, eliminirat će ga antitijela. Savršeno smo istrenirali imunološki sustav da može odraditi obje stvari. Sada znamo da se virus protiv te dvije stvari nikako ne može boriti.</p><p>Što se tiče nekih neodgovorenih pitanja, Şahin kaže da će odgovori biti poznati u narednim tjednima. Primjerice, očekuje da će za tri tjedna znati odgovor pruža li cjepivo drukčiju zaštitu za različite dobne skupine, ali i etničke.</p><p>Nadalje, Şahin je uvjeren da će oni koji prime cjepivo, i to dva puta u razmaku od tri tjedna, biti imuni na korona virus najmanje godinu dana.</p><p>Odbacio je optužbe Donalda Trumpa da su čekali s objavom vijesti o cjepivu nakon što prođu izbori u Americi, te kaže da je o rezultatima cjepiva bio obaviješten u nedjelju navečer oko 20 sati.</p><p>- Farmaceutska istraživanja se ne smiju politizirati. Mi proizvodimo cjepivo, nas politika ne zanima - ističe Şahin.</p>