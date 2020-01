Tvornica pobjede, Bero koji ne želi ići doma i crvene kravate...

To, razbili smo ih! Vidi kako su potonuli u HDZ-u, koji potop, pogledaj te face snuždene. Naslađivali su se SDP-ovci i simpatizeri Zorana Milanovića dok su u Tvornici kulture gledali na portalima galeriju fotografija iz suparničkog izbornog stožera nakon što je njihov kandidat pobijedio, s Pantovčaka iselio Kolindu Grabar-Kitarović i postao peti predsjednik Republike. Pobijedio je uvjerljivo s više od 1.034,222 glasova, dok ih je Grabar-Kitarović osvojila 928.226.

A, iako su bili u pobjedničkom stožeru, velike fešte baš i nije bilo. Oko 18.30 su ljudi lagano počeli pristizati u stožer, većina, dakako, s crvenim odjevnim detaljima, a na nekoliko stolova dočekale su ih tacne s mini pitama. Već u pola sata se to sve pojelo i to je bilo to od jela. Tacne se, za razliku na prošli put, nisu dopunjavale, niti se iznosilo nešto novo za jesti. Rezultati, a naposljetku i pobjeda, dočekani su skromno.

Kad je kucnuo čas za prve izlazne ankete, svi su ušutjeli. Sve je stalo. Svi su naćulili uši i samo gledali u veliki ekran na pozornici ispred sebe. Kad se čula vijest da Milanović vodi s 53 posto, dok njegova protukandidatkinja osvaja 46 posto, atmosfera je "eksplodirala". Kao na Svjetskom prvenstvu kad je Rakitić zabio onaj zadnji penal protiv Rusije i odveo nas u polufinale na Engleze.

Tako su i u Tvornici kulture svi nakon ove objave bili u ekstazi, skakali su, pljeskali, grlili se, ljubili, nazdravljali pivom i skandirali "Zoki, Zoki, pobjeda".

- Bit će do kraja manja razlika, ali tko ga j...e, nije ni bitno - komentirala je za stolom jedna skupina dodavši kako je bitna jedino pobjeda.

Euforija je trajala nekoliko minuta. Svi su se ubrzo vratili međusobnom ćakulanju, gledanju u mobitel, čitanju vijesti, neki i sportskih rezultata, cupkanju s noge na nogu na house i techno muziku koja je treštala iz zvučnika. Gužva se stvorila na šanku, koji je bio cijelo vrijeme otvoren, a na kojem se do određenog doba besplatno moglo okrijepiti vodom i točenim pivom, koje je ipak bolje klizilo niz grlo. Sve ostalo moralo se platiti.

A prvi službeni rezultati DIP-a u 20 sati skoro su im i promakli. Prijenos se nije puštao više na velikom ekranu na pozornici nego su tek pojedini pratili preko dva manja televizora, ali bez tona. U jednom trenutku samo se prolomio opet gromoglasan pljesak i uzvici "pobjeda", kojim se shvatilo da službeni rezultati prate izlazne ankete i da Milanović i dalje vodi. Ali feštanje ni u ovoj turi nije predugo trajalo. Svi su bili veseli, raspoloženi, ponosni, ali da nismo znali da se u Tvornici kulture dočekuju rezultati predsjedničkih izbora i da Milanović vodi, atmosfera u idućih sat vremena ne bi dala naslutiti na to.

- Očekivao sam pobjedu, svakako, ipak je Milanović daleko bolji od Kolinde i to se vidi iz aviona, na sučeljavaljima se vidjelo koliko je on pametniji, ali ovako veliku razliku nisam, iskreno, očekivao - rekao nam je jedan SDP-ovac.

Neki se, unatoč, sreći ipak boje s ovom pobjedom rasula SDP-a.

- Zoki će sad na Pantovčak odvesti sa sobom najkvalitetnije ljude iz stranke, tu su Kotromanović, Orsat Miljenić, Peđa Grbin... i onda će SDP, kad ostane bez takvih, biti u rasulu - kažu nam pojedini iz SDP-a.

Najsretniji su, pak, bili SDP-ovi saborski i europski zastupnici. Posebno, kao i prošlog puta, europarlamentarka Biljana Borzan, koja je cijelu noć plesala, skakutala, grlila sve oko sebe i nije skidala osmijeh s lica. Veseljem su prštali i čelnici drugih stranaka koji su Milanoviću dali podršku, Krešo Beljak (HSS), Silvano Hrelja (HSU), Radimir Čačić (Reformisti), koji je čak izašao i iz koalicije s HDZ-om zbog podrške Milanoviću, Anka Mrak-Taritaš (GLAS), Goran Aleksić (SNAGA)... Bilo je tu poznatih političkih lica iz tih stranaka, a stigla su i dva bivša SDP-ova predsjednika, Ivo Josipović i Stipe Mesić, koji nije propustio priliku bocnuti još uvijek aktualnu predsjednicu.

- Nije me iznenadila Milanovićeva pobjeda jer znam kakvo je stanje u državi i dokle je Kolinda dovela funkciju predsjednice. Ona je previše estradizirala funkciju. Niste znali tko je predsjednica Republike, a tko je Nives Celzijus. Može kod Miroslava Škore tražiti poduku kako se živi od pjevanja - istaknuo je.

Naglasio je kako su građani glasali onako kako im je Kolinda i rekla.

- Ona je rekla 'Hrvatska zna'. Hrvatska zna i tako je glasala - poručio je Mesić.

A kako se obrađivanje rezultata DIP-a bližilo kraju, tako je i sve više ljudi stizalo u Tvornicu kulture. Okupilo ih se naposljetku više od 1000, a od mase ljudi bilo je teško i kretati se. Kako više nije bilo mjesta ni za pomaknuti se, neki su ostali i pred ulazom jer više nije mogla niti igla stati.

Svi su željno iščekivali novog predsjednika, svog pobjednika Zorana Milanovića, da im se obrati. A prije njega došao je šef SDP-a Davor Bernardić kojeg je euforija toliko obuzela da bi čovjek pomislio da su bili parlamentarni izbori.

- Pobjeda, pobjeda - odmah je počeo skandirati kad se popeo na pozornicu, a okupljeni su mu uzvratili pjesmom "Happy birthday". Naime, baš jučer bio mu je 40. rođendan, a pjesma ga je ganula do suza. Rasplakao se, a onda su krenuli uzvici "Bero, Bero".

- Ovo je jedan od najljepših trenutaka u mojem životu. Ponosan sam. Ponosan sam na vas, na Hrvatsku, na sve građane, na novog predsjednika Republike Hrvatske - istaknuo je emotivno, među ostalim, Bernardić.

Na pozornici se zadržao poprilično duže vrijeme, zbog čega nije uspio zadržati u potpunosti koncentraciju ljudi pa je nastao žamor.

- A sad ga je pretjerao, nek' skrati - komentirali su ljudi.

A onda je malo prije 22 sata zasvirala pjesma grupe Svadbas "Treblebass" i svi su počeli vrištati i pljeskati. To je bio jasan znak da dolazi on. Zoran Milanović. Uz stihove te pjesme penjao se na pozornicu na svakom predizbornom skupu, kao i na istu ovu i u prvom krugu izbora. I onda se pojavio, a euforija je bila na vrhuncu. Delirij. Konfete su letjele na sve strane, a zastavice s natpisom "Predsjednik s karakterom" podigle su se u zrak.

Stigao je u crnom odijelu i kao detalj istaknuo ovog puta crvenu kravatu, a uskladio se sa suprugom i prvom damom, Sanjom, koja je imala također crno-crvenu kombinaciju. Ove noći pazio se na svaki detalj pa su gotovo svi lokalni dužnosnici i zastupnici imali ili crvene krvate ili crvene haljine.

Milanović je na pozornicu izašao mirno, bez previše emocija. Bio je staložen i u svega nekoliko rečenica izrekao je sve što je htio. Zahvalio je svima na podršci, ali i svojoj protukandidatkinji Kolindi, na što su je okupljeni izviždali i vikali "bu". Ali on im to nije dopustio, oštro poručivši "ne, ne i ne".

- Ne dam da se to radi. Ovo smo doživjeli jednom na inauguraciji prije pet godina i nikad više - poručio je.

Istaknuo je kako je sretan što su građani izabrali njega za predsjednika, a svako malo su ga prekidali pljeskom i uzvicima "Zoki, SDP, pobjeda".

- U životu sam radio i druge stvari, bio sam premijer i to mi je u ovom putu bio i teret. Znam da nisam bio svima po volji, s time moramo živjeti i nastaviti živjeti, jer nas ima premalo i nismo dovoljno uspješni da bismo se dijelili na ovakav način. Od mene nećete slušati sladunjave priče o zajedništvu. Ljudi se razlikuju, ali ono za što ću se truditi jest da nikoga bez potrebe ili namjerno ne povrijedim, da budem uho i glava za svakoga, a manje rame za plakanje, da vodimo dijalog svjesni da nas ima različitih, različitih pogleda na svijet, predrasuda, na koje ni sam nisam imun, jer sam obično ljudsko biće - poručio je naglasivši kako će sa svakim tko bude na izvršnoj vlasti, tko bude vodio ovu zemlju, surađivati.

- Nekad sam znao napraviti štetu ljudima a da toga nisam ni bio svjestan, mislim na osjećaje. Neka znaju da to nije bilo namjerno, ali takva je politika. Ako je ova moja tijesna, ali poštena pobjeda unijela malo vjere u ovo društvo, ja sam sretan čovjek i radujem se - istaknuo je.

Supruga Sanja cijelo vrijeme stajala je iza njega na pozornici, pljeskala i smješkala se i zahvaljivala okupljenima. Milanović ju je na kraju i privio u zagrljaj.

Za razliku od prošlog puta kad je odmah otišao u drugu prostoriju, ovog puta ipak se spustio među ljude, napravio krug kako bi se pozdravio s njima i jedva uspio izaći van. Svi su ga htjeli pozdraviti, stisnuti mu ruku, poljubiti ga, fotografirati se s njim. A bivši SDP-ovac i ministar rada u Milanovićevoj vladi, a sada predsjednik svoje stranke Demokrati, Mirando Mrsić, nije mogao sakriti svoju sreću njegovim uspjehom. Oboje su se u toj gužvi istinski razveselili jedan drugome i izgrlili i izljubili. Za svega par minuta Milanović je otišao. Povukao se u "predsjedničku sobu" sa svojim timom, a dok se probijao do tamo i zastajao zbog još čestitara, Kolinda je već počela svoj govor. Njezino obraćanje, dakle, barem početak, nije gledao. A ni u glavnoj prostoriji gotovo nitko nije obraćao pozornost na ekran na kojem je bila Grabar-Kitarović, a preko kojeg su mogli gledati samo njezine pokrete i mimiku, obzirom da nije bilo zvuka.

Zagrepčanin Stjepan Hribar (69) u SDP-u je čitav život. Presretan je što je baš Milanović bio kandidat za predsjednika i što je, dakako, i pobijedio.

- Ja sam presretan jer sam vjerovao u rad, poštenje, pravednost, a takav je naš predsjednik. Zadovoljan sam jer će nešto napraviti ili će poginuti, takav je on. Ja sam uvijek vjerovao u njega i dok su mu drugi okretali leđa, vjerovao sam i u pobjedu i to se obistinilo. On je ispekao zanat na prvom mandatu i nema šanse da se njemu dogode greške kao ostalima - rekao nam je.

Upitali smo ga je li u SDP-u bio bolji neki drugi kandidat od Milanovića za predsjednika države. Gospodin Stjepan smatra da u ovom trenutku takvog nema.

Ne zamjera Milanoviću ponašanje kad je bio premijer.

- Nije on bio prežestok i bio je dobar državnik. Tak' se moraš ponašati jer te inače svi zgaze, nema cili mili - poručuje.

Jedva se čujemo od muzike, u tom trenutku svira neka strana popularna pjesma, ali gospodin Hribar je svjestan vremena u kojem živi.

- Malo prejako bubnja, osjećam vibraciju na srcu, imam stent pa mi udara. Volio bih da ima pjesama na hrvatskom, ali ovo su moderna vremena, a mi idemo u budućnost - poručuje ovaj 69-godišnjak.

Odmah nakon Milanovića, dakle već prije 22.30, otišla je i velika većina ljudi. Dvorana je ostala poluprazna a i na šanku se tada odmah ukinulo besplatno piće. Više ni voda ni točeno pivo nisu bili džabe. Oni koji su ostali, ipak su malo opuštenije razgibali noge i kukove i rasplesali se.

Ali zato je ostao i Bernardić koji je istinski uživao u ostatku večeri. Nije skidao osmijeh s lica, bio je iznimno raspoložen, a više od sat vremena hodao je dvoranom i fotografirao se baš sa svima. A članovi stranke i dugogodišnji suradnici iznenadili su ga i rođendanskom tortom pa je puhao svjećice i nazdravljao šampanjcem. Ponovno se skandiralo "Bero, Bero", što je u SDP-u do sada, znamo, bilo gotovo nikada, pa nije ni čudo da se Bernardić nije dao kući ni kad su skoro svi već otišli.

