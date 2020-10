Tvrdi da 4,5 milijuna u kešu nisu Kovačevićevi, već suprugovi: U imovinskoj kartici štednje nema

<p>Malo je poznato da državni odvjetnici i njihovi zamjenici također moraju podnijeti imovinske kartice sa svojim nekretninama, pokretninama i novcem koji imaju i oni i njihovi bračni drugovi.</p><p><strong>Mirela Alerić Puklin</strong> bila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu i jedna od troje tužitelja koji su pisali optužnicu protiv <strong>Ivice Todorića</strong> za tzv. veliki Agrokor. Uskok tvrdi da je njezin suprug <strong>Goran Puklin</strong> u zajedničkom stanu imao oko 4,5 milijuna kuna koje je pokušao sakriti uhićeni šef Janafa <strong>Dragan Kovačević</strong>. Proširili su istragu i na njega, a Alerić Puklin zatražila je razrješenje sa svoje dužnosti. U priopćenju je poručila da pronađeni novac u stanu kojim se oboje koriste pripada njenom suprugu a ne Draganu Kovačeviću.</p><p>Alerić Puklin je ispunila imovinsku karticu i dužna ju je dopunjavati i svojom i suprugovom imovinom. Dobili smo je na uvid od Državnoodvjetničkog vijeća. U rubrici “štednja” kod supruga piše: “Ne postoji”.</p><p>Dakle, 4,5 milijuna nije prijavila. Nadalje, stoji da suprug ima kredit od 95.500 švicarskih franaka, pa je logično pitanje zašto ga nije otplatio gotovinom.</p><h2>Odakle 4,5 milijuna kuna? </h2><p>Samo smo neslužbeno od osoba bliskih paru dobili obrazloženje da ona nije niti morala znati za taj novac jer su im odnosi već dugo narušeni i pred razvodom su.</p><p>Puklin je inače u svojoj obrani pred istražiteljima, a koju je prenio Nacional, također tvrdio da je novac njegov. Rekao je da mu je tetak ostavio ušteđevinu od 378.000 eura u gotovini, a rođaci nekretninu u Zagrebu koju je prodao, i 100.000 eura. Prema tom iskazu, rekao je da je prodao tu nekretninu, ali se nije mogao točno sjetiti kad. Pitali su ga zašto onda nije prijavio nasljedstvo i platio porez.</p><p>- Sve sam dobio još za života rođaka, pa zato smatram da nije trebalo platiti porez - prenio je Nacional Puklinov iskaz.</p><p>Ako je to izjavio, to, naravno, nije točno. Plaća se porez i na nasljedstva i za darovanja nekretnina (osim između supružnika i srodnika u uspravnoj liniji).</p><h2>Doživotno uzdržavanje </h2><p>Imovinska kartica gospođe Alerić Puklin otkriva da njen suprug u vlasništvu ima četiri kuće, tri u Zagrebu i jednu u Sukošanu. Zajedno su vrijedne 5,5 milijuna kuna. Za jednu je navedeno da je dar, a čak tri su stečene ugovorima o doživotnom uzdržavanju. Ti ugovori su legalni, ali često je bilo slučajeva da onaj tko dobije nekretninu ne ispuni svoju obvezu uzdržavanja. Puklin je u svom iskazu rekao i da je prodao udio u jednoj tvrtki kojoj je bio “tajni vlasnik”. U imovinskoj kartici navedeno je da ima 127 dionica trgovine Union, a čija je nominalna vrijednost 482.000 kuna.</p><p>No taj podatak je javan, pa se i jučer moglo vidjeti na poslovnim servisima da je suvlasnik. U svakom slučaju, Puklina, ako je sve što tvrdi istina, čeka postupak za utaju poreza. Ali njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković rekao je i da je novac u kuvertama s Puklinovim rukopisom te da on nije Kovačevićev.</p>