Tvrdili da je Brigitte Macron rođena kao muškarac, počinje im suđenje na sudu u Parizu

Suđenje u ponedjeljak dolazi nekoliko mjeseci nakon što su Brigitte i predsjednik Emmanuel Macron podnijeli tužbu za klevetu u Sjedinjenim Državama, povezanu s glasinama koje su se širile na internetu da je Brigitte Macron rođena kao muškarac. Neutemeljene tvrdnje već godinama prate predsjednički par, uz stalne komentare o njihovoj dobnoj razlici od 24 godine.

Desetero optuženih - osam muškaraca i dvije žene, u dobi od 41 do 60 godina - tereti se za internetsko uznemiravanje Brigitte Macron, a prijeti im do dvije godine zatvora ako budu proglašeni krivima.

Prema tužiteljima, optuženi su objavljivali brojne zlonamjerne komentare o spolu i seksualnosti prve dame, a neki su njihovu dobnu razliku povezivali s “pedofilijom”.

Brigitte Macron podnijela je kaznenu prijavu u kolovozu 2024., nakon čega su pokrenute istrage i uhićenja u prosincu 2024. i veljači 2025.

Njezin odvjetnik nije odgovorio na upite AFP-a, a nije poznato hoće li se sama prva dama pojaviti na ročištima.

Među optuženima je i Aurelien Poirson-Atlan, 41-godišnji marketinški stručnjak poznat na društvenim mrežama pod pseudonimom Zoe Sagan, često povezan s krugovima teoretičara zavjera.

Optužena je i Delphine J., 51, samozvani spiritualni medij koja se na internetu predstavlja kao Amandine Roy. Ona je 2021. na svojem YouTube kanalu objavila četverosatni intervju s “neovisnom novinarkom” Natachom Rey, u kojem je tvrdila da je Brigitte Macron, rođena Trogneux, zapravo “Jean-Michel Trogneux” - što je ime njezina brata.

Dvije su žene 2024. bile osuđene na plaćanje odštete Brigitte Macron i njezinu bratu, no presuda je kasnije ukinuta na žalbenom sudu. Prva dama u međuvremenu je slučaj uputila francuskom Vrhovnom sudu.

Teorije o navodnom rođenju Brigitte Macron kao muškarca pojavile su se još tijekom Macronove predsjedničke kampanje 2017., a posljednjih godina šire ih krajnje desni i zavjerenički krugovi u Francuskoj i SAD-u, gdje su transrodna prava postala jedno od ključnih društveno-političkih pitanja.

Predsjednički par u srpnju je podnio tužbu za klevetu u SAD-u protiv konzervativne voditeljice Candace Owens, koja je producirala serijal pod nazivom “Becoming Brigitte” i tvrdila da je prva dama rođena kao muškarac.

Njihov američki odvjetnik izjavio je da će Macronovi sudu predočiti “znanstvene dokaze” i fotografije koji opovrgavaju te tvrdnje.

Nekoliko optuženih u pariškom procesu dijelilo je sadržaje upravo te američke influencerice. U jednoj objavi jedan od njih tvrdio je da je “2000 ljudi spremno ići od vrata do vrata u Amiensu” - rodnom gradu predsjedničkog para - “kako bi otkrili istinu o Brigitte”.

Mnoge istaknute političarke, poput bivše američke prve dame Michelle Obame, bivše potpredsjednice SAD-a Kamale Harris i bivše novozelandske premijerke Jacinde Ardern, također su bile mete sličnih dezinformacijskih kampanja o njihovu spolu ili seksualnosti.