Tvrtka mu greškom isplatila 147.000 umjesto 440€: Rekao 'vratit ću' pa nestao bez traga

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska od 1. siječnja 2023. uvodi euro | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Radnik u Čileu dobio 147.000 € umjesto 440 € plaće, nestao bez traga! Tvrtka ga tužila, ali sud kaže: nije krađa, već 'neosnovano bogaćenje'. Pravna bitka se nastavlja...

U neobičnom slučaju koji već tri godine zaokuplja čileansku javnost, zaposlenik prehrambene kompanije Dan Consorcio Industrial de Alimentos primio je na svoj račun gotovo 147.000 eura umjesto uobičajene plaće od tek oko 440 eura i potom nestao.

Tvrtka je pogrešku otkrila odmah nakon isplate te kontaktirala zaposlenika, asistenta u kompaniji, koji je tada obećao da će novac vratiti. No, nekoliko dana kasnije prestao se javljati, a umjesto povrata iznosa, poslao je pisanu ostavku bez ijedne riječi o slučajnom preplaćenom iznosu, piše Diario Financiero.

Tvrtka je zatim pokrenula sudski postupak, optuživši muškarca za krađu, a tužiteljstvo je zatražilo povrat novca i kaznu od 540 dana zatvora.

Sud: “Nije riječ o krađi”

Nakon dugog procesa, ovoga rujna sud u Čileu odbacio je tužbu te presudio kako se u ovom slučaju ne radi o kaznenom djelu, nego o neosnovanom bogaćenju. Drugim riječima, iako je zaposlenik zadržao novac koji mu ne pripada, njegovo djelo ne spada pod kaznenu odgovornost, već se može rješavati samo građanskom parnicom.

Presuda je iznenadila mnoge, a kompanija je već najavila da će uložiti žalbu i nastaviti pravnu bitku kako bi vratila izgubljeni novac.

Prema pisanju The Suna, slučaj sada prelazi u građanski postupak, što znači da bi tvrtka morala dokazati svoj zahtjev kroz dugotrajniji i složeniji pravni proces.

Iako je od događaja prošlo tri godine, sudbina novca i dalje je neizvjesna, a bivši zaposlenik, koji je jednom pogreškom postao “bogat preko noći”, ostaje nedostupan.

