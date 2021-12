Rio Tinto Grupa je druga najveća rudarska tvrtka na svijetu, sa sjedištem u Londonu i Sydneyu. Najviše rudnika ima u Australiji. Najveći dioničar je kineska državna tvrtka Aluminium Corporation of China (Chinalco) s oko 11 posto vlasništva, zatim najveći investicijski fond na svijetu, Black Rock s 8,7 posto. Kasnije je kineska kompanija htjela povećati vlasništvo na oko 18 posto, ali je australska vlada to kategorički odbila. Najveći im je izvor prihoda željezo. Puno manje zarađuju od bakra i zlata, minerala i dijamanata. Upravo zbog ove tvrtke već tjednima traje pobuna građana u Srbiji. Naime, Rio Tinto bi trebao uložiti 2,4 milijarde američkih dolara za gradnju rudnika i postrojenja za preradu litijum-borata za projekt Jadar u Loznici, općini na zapadu Srbije. Planirano je da Jadar proizvodi litijum-karbonat kvalitete pogodne za proizvodnju baterija, traženi mineral koji se koristi za proizvodnju baterija za električna vozila i skladištenje obnovljive energije. No to je izazvalo revolt kod građana Srbije jer, tvrde, to će izazvati ekološku katastrofu na području gdje se ljudi uglavnom bave poljoprivredom. Tko je zapravo tvrtka koja bi Vučiću mogla doći glave? Multinacionalna kompanija tijekom svoje 150 godina duge povijesti suočavala se s optužbama za korupciju, degradaciju životne sredine i kršenje ljudskih prava. Sve je počelo s Hughom Mathesonom, koji je 1873. kupio rudnike u Španjolskoj po cijeni za koju je kasnije utvrđeno da je bila ispod tržišne vrijednosti. Matheson je bio škotski industrijalac iz 19. stoljeća, trgovac i pristaša misija Prezbiterijanske crkve u Kini.