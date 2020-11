'U 10 godina mi nije umiralo toliko ljudi kao u ova 3 mjeseca'

<p>Jedinica je oformljena prije tjedan dana. Ovo je prije bila jedinica za liječenje kardiokirurških pacijenata, a zbog potrebe za prijemom povećanog broja pacijenata otvorila se i ova jedinica, popunjeno je do kraja, rekao je anesteziolog intenzivist dr.<strong> Andrej Šribar</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a579635/Anesteziolog-za-N1-U-10-godina-mi-nije-umrlo-toliko-ljudi-kao-u-ova-tri-mjeseca.html" target="_blank">N1</a>, dodavši da je kapacitet jedinice 14 pacijenata, od kojih je trenutno 13 njih na respiratoru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><h2>Respirator im je najbolja šansa </h2><p>- Čujem puno pitanja, ljudi kažu da je smrtnost ljudi na respiratoru visoka, ali ti bi ljudi, da nisu intubirani i stavljeni na respirator, odmah umrli. Koliko god njih da umre, to im je najbolja šansa da prežive. Ljudi moraju biti svjesni da ne bi ni mogli preživjeti, da nema respiratora - objasnio je liječnik.</p><p>Dodao je da na odjelu intenzivne njege nisu više pacijenti sa značajnim komorbiditetima.</p><p>- U ovoj je jedinici najmlađi pacijent mlađi od 50 godina, bez značajnijih problema. On je disao na 40 do 50 udisaja u minutu, a prosječna osoba diše 12 udisaja u minuti i onda možete vidjeti kako su njegova pluća do te mjere oštećena da on jedino hiperventiliranjem i uz toliki napor pokušava doći do zraka - rekao je Šribar.</p><p>Dodao je da respiratora ne nedostaje, jer svaki krevet na intenzivnoj jedinici mora imati pripadajući respirator te da se zbog velikog priljeva pacijenata i otvaraju dodatne jedinice intenzivne njege, kako bi svi kojima je to potrebno, bili priključeni na respirator.</p><h2>Smrtnost od covida</h2><p>- Ja sam u ovoj struci 10 godina i u tih 10 godina nije mi umrlo toliko ljudi kao u ova 3 mjeseca. Nikad nismo imali toliku stopu smrtnosti i u startu je to bilo užasno frustrirajuće ali onda sam čitao literaturu i shvatio da je to takva bolest - rekao je Šribar.</p><p>- Najveća prevara je da su to ljudi koji imaju značajne komorbiditete, da, ima i takvih ljudi, ali nekome smo možda uzeli 3 godine života zbog neodgovornog ponašanja. Sad su sve mlađi i mlađi ljudi na intenzivnoj i posljedice će se tek vidjeti - rekao je Šribar.</p><p>Komentirajući mjere, Šribar je rekao da ne želi ulaziti ni u kakvo politikantstvo.</p><p>- S obzirom da se odlučili na ekonomiju, onda ne bi bilo loše da iz tog priljeva novca u državnu kasicu nešto dođe i nama na plaće - rekao je Šribar, dodavši da su i liječnici u Sloveniji dobili neke stimulacije, dok u Hrvatskoj nisu ništa.</p><p>- Pljesak na početku bio je dobar i motivirajući, ali to nije dovoljno - dodao je.</p><h2>'Oni koji najmanje rade, oni najviše pričaju'</h2><p>- Što se satnice tiče, ona je ista, ali ja kad sam došao u 8 sati do sad nisam s nogu sišao, posla ima jako puno - rekao je Šribar, koji je komentirao i apele koje su njegovi kolege uputili nadležnim službama.</p><p>- Anesteziolozi nemaju vremena pisati dopise, jer imaju previše posla. To je tako, oni koji najmanje rade, oni najviše pričaju - rekao je Šribar, dodavši da opreme i lijekova na njegovu odjelu nikad nije nedostajalo.</p>