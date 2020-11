'Doći će do toga da se odlučuje tko ide na respirator, tko umire'

Stanje u bolnicama je alarmantno. Intenzivistički odjeli su popunjeni, a broj respiratora je limitiran, komentirao je Blažinkov

<p>Varaždinska bolnica u teškoj je situaciji. U njoj je hospitalizirano oko 200 pacijenata pozitivnih na korona virus, izjavio je predsjednik Hrvatske liječničke komore dr.sc.<strong> </strong></p><p><strong>Krešimir Luetić </strong>za <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/681728/blazinkov-stanje-u-u-bolnicama-alarmantno-intenzivisticki-odjeli-popunjeni-broj-respiratora-limitiran">HRT</a> </strong>te naglasio kako se pacijenti počinju hospitalizirati u priručne objekte odnosno šatore. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Dodao je da sama ta situacija govori o problemu s epidemijom koronavirusa u hrvatskim bolnicama.</p><p>Situaciju je komentirao i doktor <strong>Željko Blažinkov</strong> iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika. </p><p>- Stanje u bolnicama je alarmantno. Intenzivistički odjeli su popunjeni, a broj respiratora je limitiran - komentirao je Blažinkov dodajući kako je većina bolnica prenamijenila svoj obim posla tako da su redovni smještajni kapaciteti prenamijenjeni za Covid bolesnike. </p><p>- Ako se ne promijeni priljev pacijenata doći će do velikog problema sa smještajem i liječenjem bolesnika. Šatori su posljednje rješenje - izjavio je te poručio kako treba promijeniti sadašnju politiku prema Covidu te uvesti određene mjere da ne dođe do najgoreg scenarija. </p><p>Istaknuo je ako se mjere uvedu ovog trenutka one će se vidjeti tek za dva do tri tjedna, a brojevi oboljelih su svakodnevno veliki te će Vlada i Nacionalni stožer civilne zaštite u jednom trenutku trebati reći gdje će se i kako oboljeli liječiti.</p><p>- U jednom trenutku trebat će postaviti granicu tko će dobiti respirator, a koga će se pustiti da umre. To se još ne događa, ali u sljedeća dva tjedna moglo bi doći do takvih problema jer je sustav prenategnut - zaključio je. </p>