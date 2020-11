'Vrijeme je za najstrože mjere koje Hrvatska može podnijeti'

Ja sam već prije mjesec dana zagovarao strože mjere i mislim da bi bilo manje oboljelih da smo ih ranije uveli, ali pustimo sad to. Cjepivo samo što nije, rekao je epidemiolog

<p>Epidemiolog <strong>Branko Kolarić</strong> komentirao je epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i najave ministra <strong>Davora Božinovića</strong> da će Stožer uvesti najstrože mjere ove jeseni. </p><p>- Mi smo razgovarali prošli tjedan na Znanstvenom savjetu oko toga da ako u sljedećih nekoliko dana bude pritisak na bolnice, da će se donijeti novi set mjera. Svakako pozdravljam snažnije protuepidemijske mjere. Zabrinut sam situacijom i pritiskom na naše bolnice - rekao je Kolarić za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a579498/Branko-Kolaric-o-mjerama.html" target="_blank">N1</a>, dodavši da će i unatoč mjerama u sljedeća dva ili tri tjedna pritisak na bolnice i dalje biti velik.</p><p>- Cilj nam je s ovim mjerama spriječiti da se takvi kapaciteti pune - rekao je.</p><p>U bolnicama su sad samo teško bolesni ljudi, rekao je, dodavši da bolnice imaju infrastrukturu i ljude koji su u nekim dijelovima Hrvatske na izmaku snaga te da su mjere potrebne zbog toga.</p><p>- Ja sam već prije mjesec dana zagovarao strože mjere i mislim da bi bilo manje oboljelih da smo ih ranije uveli, ali pustimo sad to. Cjepivo samo što nije. U sljedeća dva ili tri mjeseca moramo što više smanjiti štetu od ove epidemije i sad je najbolje vrijeme za najstrože mjere koje Hrvatska može podnijeti - rekao je Kolarić.</p><p>Spomenuo je da se treba spriječiti svako nepotrebno okupljanje ljudi, koje nije posao ili škola.</p><p>- Zadržavanje ljudi u zatvorenim prostorima treba minimizirati - rekao je Kolarić.</p><p>Treba tri do četiri dana da mjere zažive, inkubacija bolesti traje oko dva tjedna, tako da u sljedeća dva tjedna možemo imati porast zaraženih, a da se danas nitko ne zarazi, a nakon toga još tjedan dana nakon čega možemo očekivati pad, objasnio je Kolarić.</p><p>- Ne preporučujem nikome sad nikakvo partijanje - rekao je Kolarić.</p><p>Govoreći o rastu, Kolarić je rekao da je Hrvatska možda tjedan dana imala eksponencijalni rast, ali da on po svojoj naravi ne može dugo trajati.</p><p>- Ako uvedemo mjere možemo brzo proći vrhunac i očekivati pad. Ako ih ne uvedemo, ne vjerujem da ćemo doći do brzog pada broja zaraženih. Mislim da će se s mjerama koje ćemo uvesti dogoditi jasan pad. To vidimo i po primjerima u Europskoj uniji. Rezultat se može vidjeti nakon tri do četiri tjedna, a onda možemo razgovarati o popuštanju. S puno oštrijim mjerama možemo zaustaviti epidemiju - rekao je Kolarić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve teža situacija u bolnicama </strong></p><p>Smatra i da će doći do zatvaranja teretana, jer se tamo okuplja velik broj ljudi i može doći do širenja zaraze. Što se misa tiče, one su u prvom valu bile odlično organizirane, poručio je i spomenuo potrebu za covid-redarima.</p><p>- Možemo govoriti i o duhovnosti i o svemu, ali cilj je da smanjimo broj ljudi koji dolaze u bolnicu - rekao je Kolarić.</p><p>- U Hrvatskoj nedostaje nekakvo serološko testiranje na reprezentativnom uzorku da bismo mogli procijeniti koliko je ljudi prokuženo - rekao je Kolarić. Ipak, kad je u pitanju kolektivni imunitet, epidemiolog je rekao da je i svjetska znanstvena zajednica od toga odustala, jer se ne smatra učinkovitom metodom rješavanja epidemije.</p><p>- Cjepivo je rješenje ove pandemije i mislim da ima velik broj ljudi koji će se cijepiti, a onda ćemo se brinuti o ovima koji se ne žele cijepiti. Cjepivo je prvo specifično oružje koje će nas riješiti ovoga problema. Koje god cjepivo prvo bude, ja ću se njime cijepiti . rekao je Kolarić.</p><p>Što se tiče zatvaranja škola, Kolarić je rekao da bi ih on zatvorio do Božića.</p><p>- Treba smanjiti broj ljudi u javnom prijevozu. To se može rješavati i nastavom online, kako bi se smanjio pritisak na javni prijevoz - rekao je Kolarić.</p><p>Što se tiče određivanja samoizolacije, Kolarić je rekao da je važno da oni kojima je ta mjera određena doista i budu u samoizolaciji i da nemaju kontakt sa svojim ukućanima, koliko je god to moguće.</p><p>- Epidemiolozi već sve teže hvataju kontakte. S obzirom na broj zaraženih, ne stignemo sve te kontakte efikasno obraditi, kao što smo radili ranije. Ako obradimo pedeset posto kontakata sad, to je puno - rekao je Kolarić.</p><p>Podsjetimo, ministar unutarnjih poslova,<strong> Davor Božinović</strong>, u utorak je, nakon sastanka sa županima, najavio novi set strožih mjera.</p><p>- Do sutra će Stožer pripremiti jedan novi set mjera sa kojima ćemo upoznati župane. Taj set mjera bi trebao vrijediti negdje do Božića. Naravno da se radi o oštrijim mjerama od ovih koje su sada - rekao je uvodno Božinović.</p><p>Dodao je kako bi set strožih mjera mogao potrajati i šest mjeseci, no o tome će se još raspravljati.</p>