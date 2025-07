U 7 mjeseci radili su 78 dana. Uskoro idu na odmor od dva mjeseca. Evo gdje ljetuju...

Još devet radnih dana na plenarnim zasjedanjima ostalo je saborskim zastupnicima do dvomjesečnoga godišnjeg odmora popisanog Ustavom. Kad to odrade, u sedam mjeseci imat će odrađenih tek 78 dana na plenarnom zasjedanju. Ovo nije prvi put da se zastupnici ove godine odmaraju. Imali su slobodno tjedan dana za Uskrs, dva tjedna prije prvoga kruga lokalnih izbora i još tjedan prije drugoga kruga. Uzmemo li da je prosječna plaća saborskog zastupnika 4000 eura neto, u sedam mjeseci samo na njihove plaće otišla su oko 4,2 milijuna eura. To znači da je porezne obveznike radni dan zastupnika na plenumu stajao 53.800 eura, odnosno radni dan zastupnika iznosi 350 eura, a vrlo često svjedočili smo polupraznoj dvorani tijekom saborskih rasprava.

