U 77. godini umrla nagrađivana glumica Zrinka Kolak Fabijan

"Bila je jedna od najistaknutijih nositeljica dramskog repertoara, koja je svojim glumačkim kreacijama trajno obogatila riječku kazališnu scenu, te u 32 godine svog kontinuiranog umjetničkog rada u "Zajcu" ostvarila nezaboravne uloge koje će živjeti u individualnoj i kolektivnoj memoriji riječke kazališne publike", ističe HNK Zajc.

Rođena Vukovarka sa stalnom riječkom adresom odmah je po ulasku u riječki teatar odnosno u ansambl Hrvatske drame 1972. godine osvojila publiku i kritiku svojim talentom i glumačkom pojavom. Već 1975. dobiva svoju prvu nagradu, nagradu Udruženja dramskih umjetnika Hrvatske, a godinu poslije i Diplomu za popularnost Večernjeg lista. Nizom sjajno interpretiranih jednako glavnih i epizodnih uloga, od uloge Solange u "Sluškinjama" (1984.) do uloge Tilde u "Velikoj Tildi" (2000.), za koju je nagrađena Nagradom hrvatskog glumišta za najbolju žensku ulogu, Zrinka Kolak Fabijan dokazala se kao vrhunska teatarska glumica.

Diplomirala je na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, a kao stipendistica tadašnjeg Narodnog kazališta Ivana Zajca, u Rijeku je stigla u travnju 1972. s još sedmero kolegica i kolega iz klase Georgija Para.

Slijedile su brojne uloge, iz sezone u sezonu, posve različitih žanrova, različitih epoha, različitih redateljskih poetika. Pamtit će se trajno, ističu iz riječkog kazališta, komična Lucienne u "Bubi u uhu", svježa i sigurna Lukrecija u komadu "Lukrecija iliti Ždero", temperamentna Giannina u "Lepezi ili žventuli", briljantna Solange u Genetovim "Sluškinjama", slojevita dojmljiva Antuša u "Klupku", izvrsna Majka Ubu u "Kralju Ubuju", goropadna Karmela u "Duhima", maestralna, nenadmašna Tilda u "Velikoj Tildi" i Juliška u "Komšiluku naglavačke".

U "Vježbanju života" iz 1990. godine s uspjehom je odigrala lik Antonije Despot, skromne primorske žene i majke. Toj se ulozi, nakon dužeg izbivanja sa scene i umirovljenja, vratila i 2020. u predstavi "Vježbanje života – drugi put“.

Ta izuzetna glumica 2004. godine napustila je riječki HNK-a i prihvatila mjesto ravnateljice riječkoga Gradskog kazališta lutaka na kojem je provela dvanaest uspješnih godina. Predavala je i na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Prošle je godine dobila Nagradu grada Rijeke za životno djelo.