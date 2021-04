Smjene su mi trajale po 12 sati. U većoj zgradi bio je 21 korisnik, a u manjoj, koju smo zvali kućica, njih šestero. Morala sam dobro rasporediti obaveze kako bi stigla obaviti posao. Svakih dva, dva i pol sata, obilazila sam korisnike u kućici. U četiri sata sam otišla u kućicu i obišla korisnike te sam ih presvukla, a gospođu Jelenu Bogović (104) i okrenula, svjedočila je na sudu u Zagrebu njegovateljica Zdenka Putak.

Sude Gabrijeli Čičković, vlasnici doma u Andraševcu u kojem je 11. siječnja 2020. u požaru smrtno stradalo šest korisnika.

Vidjela sam da se dimi

Nešto prije pet sati vratila se u glavnu zgradu i u prizemlju presvukla tri osobe.

- Kad sam iznijela pelene vidjela sam da se iz kućice dimi. Otišla sam do kućice jer je bilo dosta mršavih pa sam ih mislila odnijeti na travu, no kad sam otvorila vrata zrak me odbacio pet-šest metara. U 5.12 sati zvala sam vatrogasce, a potom sam zvala i šeficu da dođe. I susjed je također došao i on mi je rekao da je zvao vatrogasce. Dok su oni došli mi smo u glavnoj zgradi izbacili sklopke i zatvorili plin - prisjetila se Zdenka Putak kobnog dana.

Rekla je i da je prvo vidjela samo dim, a tek kasnije je sve planulo.

Dodala je i kako je kalorifer, koji je prouzročio požar u pomoćnoj zgradi, u trenutku požara bio uključen.

- On je bio iza kreveta gospođe Jelene Bogović koja je imala 104 godine. Oko 75 cm od metalnog kreveta. Ja sam te noći palila i gasila kalorifer, no nisam osjetila nikakav miris niti čula da čudno radi - kazala je svjedokinja.

Ona je u domu kod optužene Čičković radila od 1. veljače 2019.

Radila je samo noćne smjene i to tako da je dvije večeri radila pa bi dva dana bila slobodna.

Samo je ona radila noćne

- Nitko osim mene nije radio noćne šihte. Radila sam kao njegovateljica, ali sam morala i održavati prostor, prati i peglati. Nisam imala ugovor o radu, a gospođa Čičković plaćala me 3000 kuna - kazala je svjedokinja dodavši kako s drugima koji su radili u noćnim smjenama nije razgovarala o tome kada se pale grijalice.

- Sjećam se da je gđa. Škof, koja je radila kao kuharica, znala reći kako su te grijalice jako opasne. No ja se nisam bojala tih grijalica niti sam se ikome zbog toga žalila - rekla je Putakova dodavši kako je i prije ostavljala kalorifer da radi.

Na pitanje tužiteljice je li ih vlasnica obilazila u noćnim smjenama, odgovorila je kako je Čičkovićeva tijekom godine dana navečer došla u dom u četiri navrata.

- Došla mi je čestitati Božić i Uskrs, a u dva navrata je u poslijepodnevnim satima dovezla namirnice - rekla je Putak.

Požar je u domu "Zelena oaza" izbio oko pet sati ujutro 11. siječnja 2020.

Premda su vatrogasci dojavu dobili u 5.23 sati, a požar je ugašen do 6.19 sati , spasa nije bilo za šestero stanara doma. Izgorio je dvorišni drveni objekt u kojem su bili smješteni slabo pokretni štićenici.

Prijeti joj 15 godina zatvora

Vlasnicu Doma za starije i nemoćne osobe Gabrijelu Čičković (49) tereti se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti .

U optužnici stoji da je vlasnica tijekom 2012. i 2013. godine ishodila dozvole za smještaj 13 korisnika u domu na adresi Dolinska 8 u Andraševcu. Kasnije je, bez potrebnih odobrenja, proširila djelatnost i na pomoćni objekt u Dolinskoj 22 u Andraševcu.

Naknadno je ustanovljeno da vlasnica doma nije imala dozvolu za rad dva od tri objekta, te da je u ustanovi bio smješten veći broj ljudi nego što zakon dopušta. Ako se vlasnici dokaže krivnja za smrt šestero štićenika, prijeti joj do 15 godina zatvora.

Korisnici doma, stoji u optužnici, bili su potpuno ovisni o tuđoj pomoći, te im je zbog toga potrebna stalna prisutnost njegovatelja. Kada je lani 11. siječnja, između 4 i 5 sati, došlo do kvara na električnom kaloriferu kojim su grijane prostorije u kućici u kojoj je bilo šestero korisnika. Uređaj se zbog tog kvara zapalio.

Kako u objektu nije bilo nikoga požar se proširio po cijeloj unutrašnjosti. Šestero ljudi starih između 104 i 69 godina ugušilo se ugljičnim monoksidom, a zatim su njihova tijela izgorjela.