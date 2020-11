U Austriji 8.241 novozaraženi: Planiraju opet postrožiti mjere

Unatoč djelomičnom lockdownu te policijskom satu ministar zdravstva Anschober je rekao da se razmatraju još strože mjere. Objavljivanje strožih mjera očekuje se već sljedeći tjedan

<p>U posljednja 24 sata u Austriji su zabilježena 8.241 slučaja novozaraženih korona virusom, a 37 ljudi je preminulo. Semafor koji mjeri intenzitet infekcija prema kvartovima u čitavoj Austriji se zacrvenio.</p><p>Zaražen je sve veći broj tinejdžera između 16 i 20 godina, dok među djecom do deset godina postoji samo umjeren porast slučajeva.</p><h2>Austrija će još više postrožiti stroge mjere</h2><p>Prije tjedan dana Rudolf Anschober je izjavio kako je korona svjetski problem, ali da nije tsunami te da se njezin intenzitet može utjecati. No, unatoč djelomičnom lockdownu te policijskom satu ministar zdravstva Anschober je rekao da se razmatraju još strože mjere. Kako bi se rapidan rast infekcija stavio pod kontrolu objavljivanje strožih mjera očekuje se već sljedeći tjedan, a to bi značilo apsolutni lock down.</p><p>Podsjetimo, austrijska vlada je prije točno tjedan dana najavila djelomičan lock down te policijski sat. Mjere su stupile na snagu od utorka u ponoć i trebale bi trajati sve do studenog. Austrijanci su se zbog terorističkog napada u srcu Beča prema naredbama službi za sigurnost u lock down povukli već u ponedjeljak navečer.</p><h2>Sablasne ulice, osjeti se kolektivna depresija</h2><p>Od tada su zatvoreni fakulteti i ugostiteljski objekti, kulturne i sportske ustanove, a sva događanja su odgođena. Trgovine su otvorene, međutim propisano je 10 metara kvadratnih prostora po svakom kupcu. Otvoreni su vrtići, a čitava nastava se odvija online. Zabranjeno je konzumiranje hrane i pića u ugostiteljskim objektima, ali se mogu ponijeti ili naručiti. Međutim jako puno restorana i barova je potpuno zatvoreno. Vlasnici tvrde da im rad u takvim uvjetima nije isplativ.</p><p>Zabranjeni su svi društveni događaji i okupljanja. Ulice su sablasne nakon 20 sati po nastupanju policijskog sata. Grad je prazan sve do 6 sati ujutro kada policijski sat prestaje. Građani u to vrijeme mogu napustiti vlastiti dom samo ukoliko nekome priskaču u pomoć. Iznimke su također oni koji odlaze na posao ili s posla, ali za to im treba posebna potvrda od poslodavca koju u slučaju kontrole moraju predočiti policiji. Novčana kazna za kazna za kršenje policijskog sata iznosi 1.450 eura.</p><p>Prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, do sada su u Austriji zabilježeno 147.220 pozitivnih slučajeva. 1.377 ljudi širom Austrije umrlo je od virusa, a 88 273 se oporavilo. Trenutno je na bolničkom liječenju 3.006 ljudi zbog virusa korone, a njih 432 je na odjelima intenzivne njege.</p>