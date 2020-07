Maske opet obavezne u Austriji: 'Ovo je čisto uznemiravanje...'

Moramo se pripremiti za jesen. Srećom imamo vremena za to. To dragocjeno vrijeme nismo imali u ožujku kada smo bili pod napadom i nismo znali kako reagirati, kazao nam je Ministar zdravstva...

<p>Lipanj i srpanj su obećavali ležerno ljeto, međutim Austrija od petka vraća obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima. </p><p>Također, ulazak u Austriju iz država koje su smatrane rizičnima dopušten je samo s negativnim testom na koronu. Nalaz mora izdati certificirani laboratorij i ne smije biti stariji od 24 sata.</p><p>Kancelar<strong> Sebastian Kurz j</strong>e nakon povratka iz Bruxellesa okupio novinare kako bi objavio povratak obveznog nošenja maski u trgovinama, bankama te pošti. Razlog tome je rast broja novozaraženih koji se u prosjeku kreće oko 100 dnevno.</p><p>- Nije idealno, trebamo maske. Već sam spominjao da će situacija na grafikonu izgledati kao harmonika, gore-dolje, negativno-pozitivno. Sada moramo povući neke mjere – rekao je Kurz za 24sata.</p><p>Posebno je apelirao da se ne putuje u zemlje zapadnog Balkana, Srbiju i BiH. Istaknuo je kako je situacija u tim zemljama loša te da se konstantno bilježe novi slučajevi koji su u Austriju uvezeni s Balkana, a Hrvatsku nije spomenuo. Zahvalio se religijskim društvima koja su bila spremna na suradnju pa će se tako ovisno o razvoju situacije odgađati mise i zatvarati crkve. Upravo religijske ustanove Kurz vidi kao rizična mjesta u širenju korona virusa.</p><p>- Bilo bi nerazumno ljude držati u lock downu, ali i suludo ne reagirati na rast statistika. Virus ne ide na godišnji odmor, to smo već zaključili – rekao je Kurz.</p><p>Ministar zdravstva <strong>Rudolf Anschober </strong>je rekao da je to zasigurno najveća pandemija u zadnjih 100 godina. Najavio je kako će tim stručnjaka za COVID-19 o kulturnim događanjima raspravljati tek u kolovozu, a regije će se otvarati prema epidemiološkoj situaciji.</p><p>- Moramo se pripremiti za jesen. Srećom imamo vremena za to. To dragocjeno vrijeme nismo imali u ožujku kada smo bili pod napadom i nismo znali kako reagirati – izjavio je Rudolf Anschober za 24 sata.</p><p>Ministar unutarnjih poslova <strong>Karl Nehammer </strong>kazao je kako je policija izdala 260 kazni za ljude koji su uhvaćeni kako krše karantenu. Inače, kršenje samoizolacije iznosi 1450 eura, a ukoliko je prekrši osoba pozitivna na virus, odgovarat će kazneno pred sudom.</p><p>SPÖ je pozdravio ponovno proširenje mjera za nošenjem maski, ali je kritizirao nedostatak općih pravila od strane Savezne vlade. FPÖ je istaknuo kako maska "stvarno nema učinka", već je "čisto uznemiravanje, s kojim se čovjek pretvara da vrši neku vrstu aktivnosti za javnost, ali prije svega plaši sve oko sebe".</p>