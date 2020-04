U Austriji 'kriza' nosi hlače. I napucana je testosteronom

Nakon više od tri tjedna od zatvaranja većine dućana i uoči najave o njihovom ponovnom otvaranju, ministrica ekonomije Margarete Schramböck se sjetila sjajne ideje: Sazvala je konferenciju kako bi malim proizvođačima i vlasnicima dućana te drugim korisnicima poručila da svoje proizvode stave ili ih mogu naći u online izlogu. I to na već dugogodišnjim postojećim platformama poput willhabena i shopping.at koje su korisnicima već poznate od prije. Ministrica poljoprivrede Elisabeth Kostinger je pozvala građane da koriste platformu frishzumir.at za nabavku svježih namirnica od lokalnih proizvođača.

Na kraju je Schramböck podvukla crtu i rekla potrošačima ''Kupujte lokalno, to možete i online''.

Podržavanje lokalnih proizvođača i malih dućana ne znači u prvom planu akciju punjenja državnog proračuna, ali do toga naravno dolazi lančano. To je upravo osoban izbor i direktna podrška malim poduzetnicima i trgovcima kao i obiteljskim poslovima da prežive na tržištu. Kako će oni platiti najamninu za poslovne prostore koji već mjesec dana ne donose nikakav profit, nitko se nije pitao.

Vođena iskustvom da online narudžbu od velikih lanaca kao COS i Zara čekam već tri tjedna, izgubila sam povjerenje u tu vrstu kupovine, a poslovnice su im nekoliko blokova dalje od mog stana. Narudžba je, naravno, odmah naplaćena. To su trenuci u kojima sam nostalgično uzdahnula za iskustvima u Nizozemskoj. Sve što naručite do 17 sati tog dana bit će na tvojim vratima do 12 sati sljedećeg.

Kako se pogodovalo profitu velikih trgovačkih lanaca i gušenju malih kvartovskih dućana

Vlada je u startu uvođenja strogih restrikcija postavila uvjete u kojima svi manji prehrambeni dućani veličine do 400 metara kvadratnih moraju biti zatvoreni. Uz zatvaranje tržnica, malih dućana te gastronomskih objekata to je ujedno značilo jako sužen izbor stanovništvu za nabavu hrane. Tržište su zauzeli veliki igrači poput REWE i SPAR grupe. Da li će netko biti prozvan za pogodovanje spomenutima?

Gledano iz perspektive higijenske sigurnosti, kupac bi bio sigurniji s maskom u manjem dućanu nego u supermarketu gdje u isto vrijeme struji veliki broj ljudi, a osoblje na blagajni se učestalo mijenja. Mogli su, kao i u velikim supermarketima, količinu posjetitelja uvjetovati kvadraturom. Uzmimo za primjer psihoterapije koje nisu zabranjene. Tamo pacijent i terapeut borave skupa u istom prostoru najmanje sat vremena. To su obično prostori manji od 25 kvadrata. Pri tome ne postoje pravila o stavljanju maske unatoč tome što više od 60 minuta razmjenjujete verbalnu komunikaciju gledajući licem u lice. Plaćanje je isključivo online.

Dok su svi bili u panici od zaraze korona virusom neki su prosto okretali profit. Hoće li Kurzova vlada ostati zapamćena po aferi Ibiza i ekonomskom krahu s milijun nezaposlenih čime se vratilo Austriju u poslijeratnu 1945., tek treba vidjeti. Baš poput dućana na čiju dostavu čekam već tri tjedna, i oni će moći koristiti koronu kao izgovor za svaki neuspjeh.

Foto: Otmar Spanner

U Austriji 'Kriza' nosi hlače i napucana je testosteronom

"Nije nikakva slučajnost da su spasitelji u krizi isključivo muškarci: Kurz, Kogler, Anschober, Nehammer su (ovim ritualnim redoslijedom) komunikatori, mušketiri koji dolaze u pomoć Milady Austriji" stajalo je u rijetko suvislom tekstu koji kritizira pristup kriznoj situaciji u toj zemlji. Nastavila bih s ministrom za znanje, znanost i inovacije Heinzom Fassmannom i ministrom zdravstva Rudolfom Anschoberom koji će prezentirati planove oporavka za područja u kojima su stručni.

Uzmimo u obzir onu tvrdnju kako je svaka vlast odraz stanovništva koje ju je izabralo. Prema tome zaključujem:

Unatoč paritetnoj demokraciji koja je cilj svakog modernog i stabilnog društva, žene u Austriji, u 21. stoljeću imaju samo marginalni položaj i sklonije su obavljati svoje voditeljske zadatke na 'mekšim' područjima. Sve se svodi na to da su majstori kreacije napucani testosteronom sami među sobom u svom filmu. Za druge perspektive i pristupe rješenjima u krizi nema mjesta unutar hermetički zatvorenog testosterona, pardon – balona. Također zdravstveni stručnjaci i virolozi koji se javno pojavljuju su 95% muškarci.

Kurzova vlada, osim što je ekonomiju vratila u 1945., vratila je i samo društvo u doba konzervatizma i patrijarhata. Muškarci upravljaju kriznim timovima i bolnicama, žene blagajnama supermarketa i bolničkim krevetima. Po dokaze ne trebate ići dalje od TV-a, prozora u svijet koji je na oltaru svake dnevne sobe.

To su činjenice, a ne dogme!

Foto: Otmar Spanner

Ne broji se kod Boga ako se nisi pojavio, pa se ti slikaj!

Uskrs je zasigurno ritual koji se ne propušta u kršćanskom svijetu. Poznato je da su u vrijeme korone zabranjena javna okupljanja pa su se za svoje ukazanje pred Božjim glasnicima pobrinuli vjernici i to, ovom prilikom, slikom. Kardinal od Schönborna održat će uskršnju misu i obratit se cijeloj Austriji putem nacionalne televizije ORF iz gotovo prazne katedrale St .Stephana. Točnije prostora prepunog fotografija vjernika koji su za vrijeme molitve željeli biti vidljivi. (Pomolimo se.)