U Banovini bilo -20 stupnjeva! Pogledajte temperature u ostalim hrvatskim gradovima

Ujutro i u dijelu prijepodnevna prolazno oblačnije s mjestimičnom slabom oborinom, većinom kišom, u najvišim predjelima unutrašnjosti Dalmacije moguće i malo susnježice ili snijega. Ujutro se u unutrašnjosti oborina lokalno može smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Od sredine dana stabilnije i barem djelomice sunčano, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Slab do umjeren jugozapadni vjetar okretat će na zapadni i sjeverozapadni, duž obale na buru i sjeverni vjetar koji će navečer u Dalmaciji mjestimice biti i jak.

Najhladnije će danas biti u Banovini gdje je najavljena minimalna temperatura -20 stupnjeva, prema podacima s mreže Pljusak.com.

Foto: pljusak.com

U Zagrebu se očekuje prosječna temperatura 1°C, Karlovac -2°C, Sisak 2°C, Varaždin -1°C, Bjelovar 1°C, Osijek 2°C, Rijeka 8°C, Gospić 0°C, Zadar 6°C, Split 6°C, Dubrovnik 9°C.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

Na Jadranu i krajevima uz njega barem djelomice sunčano. U središnjim i istočnim predjelima povremeno više oblaka, a prema kraju dana mjestimice je moguće malo kiše, ponajprije na istoku zemlje. Vjetar ponegdje umjeren južni i jugozapadni, u gorju prolazno i jak. U Dalmaciji umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, popodne slabi i okreće na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0, na Jadranu od 3 do 8. Najviša dnevna od 8 do 12, a na Jadranu od 11 do 14 °C, javlja DHMZ.

