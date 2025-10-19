Obavijesti

PRAVA JESEN

U Belom Manastiru jutros -2, nedjelja će biti sunčana, a na Jadranu ogući olujni udari bure

U unutrašnjosti zemlje jutro može biti obilježeno kratkotrajnom maglom, no tijekom dana prevladavat će sunčani periodi.

Nakon hladnog jutra koje je u brojnim mjestima spustilo temperature blizu nule, a u Belom Manastiru i do minus 2, u ostatku dana trebalo bi biti pretežno sunčano vrijeme s mogućom maglom u unutrašnjosti i jakom burom na Jadranu.

Vjetar će na kopnu biti većinom slab, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita gdje su mogući i olujni udari. Tijekom dana bura će slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, što će donijeti nešto ugodnije uvjete uz obalu.

Temperature će u unutrašnjosti dosezati najviše vrijednosti između 10 i 15 °C, dok će na Jadranu biti znatno toplije, s najvišim dnevnim temperaturama od 18 do 22 °C.

Jutarnje temperature u kontinentalnim dijelovima mogu biti i svega nekoliko stupnjeva iznad nule, dok će na moru biti znatno ugodnije.

U Zagrebu i okolici očekuje se djelomice ili pretežno sunčano vrijeme, uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu između 13 i 15 °C.

Sve u svemu, pred nama je stabilan i pretežno sunčan dan, idealan za boravak na otvorenom, no na Jadranu treba biti oprezan zbog jakih udara bure, osobito u prijepodnevnim satima. Preporučujemo slojevito odijevanje zbog svježih jutra, a vozačima u unutrašnjosti savjetujemo oprez zbog moguće magle.

