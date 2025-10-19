U Belom Manastiru jutros -2, nedjelja će biti sunčana, a na Jadranu ogući olujni udari bure

Nakon hladnog jutra koje je u brojnim mjestima spustilo temperature blizu nule, a u Belom Manastiru i do minus 2, u ostatku dana trebalo bi biti pretežno sunčano vrijeme s mogućom maglom u unutrašnjosti i jakom burom na Jadranu.

Saznajte temperature i detalje prognoze za cijelu Hrvatsku.

U unutrašnjosti zemlje jutro može biti obilježeno kratkotrajnom maglom, no tijekom dana prevladavat će sunčani periodi.

Vjetar će na kopnu biti većinom slab, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita gdje su mogući i olujni udari. Tijekom dana bura će slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, što će donijeti nešto ugodnije uvjete uz obalu.

Temperature će u unutrašnjosti dosezati najviše vrijednosti između 10 i 15 °C, dok će na Jadranu biti znatno toplije, s najvišim dnevnim temperaturama od 18 do 22 °C.

Jutarnje temperature u kontinentalnim dijelovima mogu biti i svega nekoliko stupnjeva iznad nule, dok će na moru biti znatno ugodnije.

U Zagrebu i okolici očekuje se djelomice ili pretežno sunčano vrijeme, uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu između 13 i 15 °C.

Sve u svemu, pred nama je stabilan i pretežno sunčan dan, idealan za boravak na otvorenom, no na Jadranu treba biti oprezan zbog jakih udara bure, osobito u prijepodnevnim satima. Preporučujemo slojevito odijevanje zbog svježih jutra, a vozačima u unutrašnjosti savjetujemo oprez zbog moguće magle.