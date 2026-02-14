U Benkovcu na karnevalu spalili lutku Tomaševića. Uz to puštali pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo'

Pokladno vrijeme u punom je jeku, a s njim i stari običaj spaljivanja 'krnje', lutke kojoj se simbolično pripisuju sve nedaće iz protekle godine. No, ovogodišnje lomače u nekim su gradovima izazvale žustre rasprave i osude javnosti.

U Benkovcu je u petak u središtu pažnje bio krnjeval nazvan 'Tomica', koji je predstavljao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Nakon povorke, izbora najboljih maski i simbolične predaje ključeva grada djeci, uslijedilo je 'suđenje', a potom i spaljivanje lutke.

Foto: Facebook/Grad Benkovac

Prema objavi Grada Benkovca, manifestacija je okupila brojne građane, vrtićance i školarce te maskirane sudionike. Tijekom spaljivanja u pozadini je puštena pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo' Marka Perkovića Thompsona, koji je u javnom sukobu s gradonačelnikom, što je dodatno potaknulo komentare.

Lik Tomislava Tomaševića ranije je viđen i na maskenbalu u Kambelovcu...

Sličan scenarij viđen je i u Kaštel Sućurcu, gdje je krnjeval imao lik saborske zastupnice Dalije Orešković. I ondje je riječ o dugogodišnjoj tradiciji u kojoj se kroz humor i ironiju komentiraju političke i društvene teme, ali dio javnosti osudio je ovaj potez, kojeg smatraju neprimjerenim i neprihvatljivim.

Foto: Dalmacija Danas

Orešković se ubrzo oglasila na Facebooku. Poručila je kako joj je 'kompliment' što je završila kao krnjeval te ironično dodala da joj lutka uopće ne izgleda loše.

- Blago Sućurcu što me za krnjušu ima! Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači, neka gori pa makar samo u pokladama! - napisala je Orešković. Podršku su joj pružili brojni pratitelji s društvenih mreža.

Karnevalske lomače tako su, osim zabave i tradicije, i ove godine otvorile prostor za političke poruke i podijeljene reakcije...