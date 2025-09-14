U BiH preminula beba, majka optužila liječnicu: 'Ne mogu ti ništa jer si kći ministra...'

Javni je šok izazvala smrt jedanaestomjesečne bebe u Bosni i Hercegovini, koja je preminula prošle nedjelje na putu prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Roditelji tvrde da im je lokalna bolnica u Konjicu odbila poslati sanitetsko vozilo, zbog čega su dijete prevezli vlastitim autom.

Prema glasnogovornici bolnice u Mostaru, beba je stigla bez znakova života, a liječnici su pokušali reanimaciju, ali nisu uspjeli spasiti dijete.

Majka optužuje liječnicu

Majka preminulog djeteta, Elma Duranović, prozvala je dežurnu liječnicu Lamiju Velagić iz Konjica, tvrdeći da nije smjela dopustiti da dijete bude prevezeno privatnim vozilom do Mostara.

Duranović je izjavila:

Za mene ti nisi doktorica. Ja kao majka djeteta ti kažem da si ubila moje dijete i da mu nisi pružila pomoć, pokušat ćeš se obraniti, ali nećeš uspjeti. Tebi ne mogu ništa jer si kćer ministra, ali mene to ne zanima, Boga ima, vidi sve, ali ima i pravde, ako ima ljudstva u tom zakonu. Ako ste imali vozilo zašto nisi ušla u to vozilo s djetetom i išla za Mostar u bolnicu. Nosiš bijeli mantil i trebala bi znati bolje od mene da nisi smjela dijete pustiti privatnim vozilom za Mostar nego si trebala sjesti u vozilo Hitne pomoći i za Mostar.

Za što si služila tu večer u bolnici? Da sjediš i kucaš uputnicu samo? Obrati se lično meni kao majci jer ja nisam ona majka koja će sjesti i povući se. Tebi ako ne uzmu diplomu koju si dobila putem oca onda kod nas zakona nema. Ja imam dokaze u rukama što si štampala i sve ostalo, tebi obrane nema. Dignimo se narode, ja nisam zaštitila dijete, ali mogu sutra nečije drugo. Dignimo se i stanimo više jednom zajedno jer nemamo kome ovdje otići

Navodi da liječnica i zdravstveni sustav nisu poduzeli ono što je bilo nužno, te da je bilo dostupno sanitetsko vozilo koje je moglo pomoći.

Odgovor liječnice

Liječnica Velagić odgovara da je u svemu postupila po propisima te da joj nikada nije rečeno da nema sanitetsko vozilo. Kaže da je dobila uputu od pedijatra da se transport obavi privatnim vozilom. Također navodi da je ponudila osiguranje sanitetskog vozila roditeljima, ali su oni odbili jer su se odlučili prevesti dijete sami.

Tko je liječnica?

Lamija Velagić kći je ministra obrazovanja u Vladi Hercegovačko-neretvanske županije, Adnana Velagića. Završila je Medicinski fakultet u Sarajevu 2021. godine, nakon čega je radila na Kliničkom centru Sveučilišta u Sarajevu.