Obavijesti

News

Komentari 1
OTVORENA BIRAČKA MJESTA

U BiH se bira nova vlast, prvi put uređaji za skeniranje listića i provjeru identiteta glasača

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
U BiH se bira nova vlast, prvi put uređaji za skeniranje listića i provjeru identiteta glasača
Sarajevo: U 07:00 otvorena su glasacka mjesta u BiH za Opće izbore | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pravo glasa na ovim izborima ima nešto više od 3,4 milijuna registriranih birača koji trebaju odlučiti tko će u naredne četiri godine biti članovi Predsjedništva BiH, Zastupničkog doma državnog parlamenta te Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH i Narodne skupštine Republike Srpske.

U Bosni i Hercegovini u sedam sati otvorena su biračka mjesta za opće izbore na kojima građani te zemlje imaju priliku odlučiti tko će činiti vlast u narednom četvorogodišnjem mandatu.

Birače su na oko 5500 glasačkih mjesta u što su uračunati i mobilni timovi uz članove biračkih odbora po prvi puta dočekali i novi strojevi koji će služiti za provjeru njihova identiteta te skeniranje popunjenih glasačkih listića.

Uvođenje tih novih tehnoloških rješenja trebao biti spriječiti prijevare kakvih je bilo ranije te osigurati brzo utvrđivanje rezultata glasanja.

Pravo glasa na ovim izborima ima nešto više od 3,4 milijuna registriranih birača koji trebaju odlučiti tko će u naredne četiri godine biti članovi Predsjedništva BiH, Zastupničkog doma državnog parlamenta te Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH i Narodne skupštine Republike Srpske.

Sarajevo: U 07:00 otvorena su glasacka mjesta u BiH za Opće izbore
Sarajevo: U 07:00 otvorena su glasacka mjesta u BiH za Opće izbore | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Glasači u RS odlučuju i o novom predsjedniuku te o dva potpredsjednika tog entiteta dok se u Federaciji danas bira i novi saziv skupština deset županija.

Za ukupno 518 pozicija u tijelima vlasti natječe se više od sedam tisuća kandidata a na izborima sudjeluje 76 političkih stranaka te četiri neovisna kandidata.

Regularnost izbora nadzirat će gotovo dvije i pol tisuća promatrača koje je akreditiralo Središnje izborno poverenstvo BiH među kojima je njih 756 iz inozemstva, uključujući one iz Europskog parlamenta te OESS-a.

Lokalna izborna povjerenstva akreditirala su i dodatne promatrače iz stranaka koje sudjeluju na izborima pa će ih u konačnici nadzirati gotovo 30 tisuća ljudi. 

Glasačka mjesta trebala bi biti zatvorena u 19 sati a prve preliminarne rezultate Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) planira objaviti sat vremena nakon toga.

Rok za objavu konačnih i potvrđenih rezultata je 30 dana od provedbe izbora a nakon toga počinju teći rokovi za uspostavu novoizabranih tijela vlasti. Taj proces u idealnim uvjetima mogao bi biti dovršen tek potkraj godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sin vođe štrajka uskoro će biti štićena osoba, imat će limuzinu, vozača i plaću od 5500 eura
SABOTAŽE HDZ-A

Sin vođe štrajka uskoro će biti štićena osoba, imat će limuzinu, vozača i plaću od 5500 eura

Armin Hodžić, dio je vladajuće većine koja u Saboru podržava Andreja Plenkovića. Bivši je bandićevac, bio je na Bandićevoj listi s Jelenom Pavićević Vukićević, piše Boris Rašeta za novi Express
Šok u Dubravi: Iz auta pucali na kuću ispred koje je bila žena s obitelji. Propucali su im i auto!
KRENULA VELIKA POTJERA

Šok u Dubravi: Iz auta pucali na kuću ispred koje je bila žena s obitelji. Propucali su im i auto!

Vozač i ostale osobe koje su se nalazile u vozilu nakon pucnjave pobjegli su s mjesta događaja. Zagrebačka policija pokrenula je veliku potragu i ubrzo ih je pronašla na različitim lokacijama
VIDEO Slavonci obnavljaju dom Zoltanu: 'Živim bez struje, ne znam bi li kuća preživjela zimu'
LIJEPA SLAVONSKA PRIČA

VIDEO Slavonci obnavljaju dom Zoltanu: 'Živim bez struje, ne znam bi li kuća preživjela zimu'

Zoltan Križan (70), u selu poznat pod nadimkom Mađar, davne je 1989. godine iz rodnog Novog Sada stigao u Slavoniju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026