PREDALI GA SUDU

U BiH su uhitili muškarca (37) kojeg traži Interpol u Zagrebu

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Istočno Sarajevo: Pripadnici SIPA-e pokušali privesti Dodika | Foto: Armin DurgutPIXSELL

Policija u Bosni i Hercegovini uhitila je muškarca za kojim je potragu raspisao ured Interpola Zagreb i on je nakon kaznene obrade predan Sudu BiH koji treba odlučiti o njegu izručenju Hrvatskoj. 

Iz Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u četvrtak su potvrdili kako su njihovi agenti u suradnji a lokalnom policijom u srijedu na području Zenice locirali osobu za kojom je raspisana tjeralica iz Hrvatske.

Tjeralica je raspisana pod sumnjom na počinjenje kaznenih djela kriminalno udruživanje i počinjenje kaznenog djela kao član kriminalne skupine propisana Kaznenim zakonom Republike Hrvatske.

Iz SIPA-e nisu potvrdili identitet uhićene osobe no lokalni mediji u BiH tvrde kako je riječ o Almiru Čolaku (37).

