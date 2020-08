U Biševskom kanalu ronioci pronašli još jedan saveznički bombarder - leteća tvrđava B24

Saveznici su se trudili da svi njihovi piloti sretno dođu do cilja. Aerodrom na Visu služio je kako bi se avioni na putu za Italiju obnovili ili napunili gorivom

<p>“Nestrpljiva Djevica II” je saveznički bombarder koji je u lipnju 1944. potonuo u Biševskom kanalu nakon 34 akcije bombardiranja. Ronioci centra Manta iz Komiže pronašli su njegove ostatke.</p><p>- Razdjevičili smo ga - nasmijao se Lorenz Marović, vlasnik komiškog ronilačkog centra i dodao kako ne zna čime je zaslužio da mu more povjerava tajne koje “neki ljudi iz svijeta ne poštuju”. </p><p>Naime, nakon skeniranja područja Side Scan Sonarom još prošle godine naišli su na mnoge anomalije, no ni jedna nije upućivala na dimenzije karakteristične za avion bombarder. </p><p>Nakon ulova komada aluminija udicom morali su i zaroniti na stotinjak metara dubine te se ispostavilo kako su najvjerojatnije pronašli bombarder B24 H koji je 13. lipnja 1944. prisilno sletio u more kraj Visa. </p><p>- Aerodrom na Visu je u Drugom svjetskom ratu bio okosnica američkih zračnih snaga. Amerikanci su ga koristili da bi bombarderi koji su oštećeni ili bez goriva mogli sletjeti jer bi inače pali u more na putu do luka u Italiji - ispričao je Danijel Frka, fotograf i snimatelj, koji je ujedno napisao knjigu o viškom aerodromu.</p><p>U svakom avionu je letjela deseteročlana posada i Amerikanci su napravili sve kako bi ih spasili. Sam aerodrom je bio u pogonu oko godinu dana.</p><p>- Na aerodrom je sletjelo više stotina aviona, ali dogodilo bi se da je pista bila zauzeta ili da neki jednostavno ne bi stigli pa bi slijetali u more, a posada bi skakala padobranom kako bi se spasila. Britanci ili ribarice bi ih spašavale - nastavio je priču Frka. </p><p>- ‘Nestrpljiva Djevica’ je velikom brzinom udarila u more, a to je kao da lupite u beton. Raspao se na mnogo komada - dodao je Frka. </p><p>Kaže i kako je svaka posada imala tradiciju davati imena avionima koje bi istakli na bočnoj strani letjelice. Kroz istraživanje je utvrdio da je na viškom području u more palo ili sletjelo 40-ak aviona, ali kaže kako nisu svi teški bombarderi, nego da je bilo i lovačkih aviona. Područje Biševa, Jabuke i Sveca groblje je aviona iz 2. svjetskog rata.</p><p>Lorenz Marović je s ekipom ronilaca prije oko godinu dana na bliskom području pronašao još jedan B24 karakteristična imena - “Organizirana zbrka”. Osim njega, kaže kako su dosad pronašli dva aviona na Svecu, dva na Biševu, a on napominje kako ih je 27 palo. Još moraju pronaći identifikacijske pločice kako bi sa sigurnošću utvrdili da “Djevica” nije “Zbrka” ili obratno.</p><p>Bombarderi B24 su otprilike dimenzija 33x30 metara, a njihovi su dijelovi razasuti po dnu Biševskog kanala. Marović kaže kako je pred njima još mnogo zarona, a u akcijama ne nedostaje anegdota, samo ih on ne zna prepričati.</p>