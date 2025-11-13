U Bjelovarskoj bolnici osnovan tim za liječenje raka dojke

Tim čine patologinja Tanja Bota, radiolog Ante Crnković i kirurg Dražen Đurović, specijalist opće i plastične kirurgije. Ravnateljica bolnice Sanela Grbaš Bratković najavila je u petak na konferenciji za novinare da su u pregovorima s onkolozima kako bi se tim upotpunio.

Ključna novost je uvođenje biopsije dojke pod kontrolom ultrazvuka.

"Do sada smo radili samo punkciju tankom iglom, koja je dobra za cistične tvorbe. Kod čvrstih tvorbi taj se uzorak pokazao nedovoljnim za preciznu dijagnozu", pojasnio je radiolog Crnković.

Biopsijom se uzima više uzoraka tkiva koji omogućuju precizniju dijagnozu i određivanje vrste tumora. Postupak je gotovo bezbolan zbog lokalne anestezije, traje manje od 30 minuta, a čekanje na pregled nije duže od mjesec dana.

Brojke pokazuju da je usluga bila potrebna - prošle godine napravljeno je samo sedam do 10 biopsija, ove godine već 50-ak, od čega je većina bila benigna. Uzorci s biopsije šalju se na Odjel patologije koji je dobio novi aparat za analizu.

"Sada možemo točno odrediti o kakvom se tumoru radi, što je važno za daljnje liječenje", navela je Bota. Uzorci su se do sada slali u Zagreb, a sad se sve može obaviti u Bjelovaru. Nalaz je gotov za dva tjedna.

Inicijativu za uvođenje biopsija radiolog Crnković pokrenuo je prije pet godina.

"Vidjeli smo koliko žena ima promjena na dojkama koje izazivaju stres i mnogo pretraga. Odlučili smo to riješiti u Bjelovaru", rekao je dodavši da je takva praksa rijetka u općim bolnicama.

Kirurg Đurović istaknuo je da se u bolnici rade sve potrebne operacije.

"Možemo obaviti kompletno liječenje. Spremni smo primati pacijentice iz šire regije", naglasio je. Dodao je da još uvijek dolazi puno žena s uznapredovalim rakom jer se nikad nisu javile na pregled. "Kad se rak otkrije rano, operacija je minimalna, a rezultati odlični", naglasio je.