Obavijesti

News

Komentari 0
bez odlaska u Zagreb

U Bjelovarskoj bolnici osnovan tim za liječenje raka dojke

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
U Bjelovarskoj bolnici osnovan tim za liječenje raka dojke
Obilježena 10. obljetnica rada Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice Bjelovar | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

U Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar osnovan je tim za liječenje raka dojke koji omogućava da se cijela dijagnostika obavi u Bjelovaru, bez odlaska u Zagreb

Tim čine patologinja Tanja Bota, radiolog Ante Crnković i kirurg Dražen Đurović, specijalist opće i plastične kirurgije. Ravnateljica bolnice Sanela Grbaš Bratković najavila je u petak na konferenciji za novinare da su u pregovorima s onkolozima kako bi se tim upotpunio.

Ključna novost je uvođenje biopsije dojke pod kontrolom ultrazvuka.

"Do sada smo radili samo punkciju tankom iglom, koja je dobra za cistične tvorbe. Kod čvrstih tvorbi taj se uzorak pokazao nedovoljnim za preciznu dijagnozu", pojasnio je radiolog Crnković.

Biopsijom se uzima više uzoraka tkiva koji omogućuju precizniju dijagnozu i određivanje vrste tumora. Postupak je gotovo bezbolan zbog lokalne anestezije, traje manje od 30 minuta, a čekanje na pregled nije duže od mjesec dana.

Brojke pokazuju da je usluga bila potrebna - prošle godine napravljeno je samo sedam do 10 biopsija, ove godine već 50-ak, od čega je većina bila benigna. Uzorci s biopsije šalju se na Odjel patologije koji je dobio novi aparat za analizu.

GRADONAČELNIK HREBAK ZA 24SATA I Bjelovar će imati svoj 'San Siro'! 'Stadion je prevelik? Da, za pečenje janjčića i praščića'
I Bjelovar će imati svoj 'San Siro'! 'Stadion je prevelik? Da, za pečenje janjčića i praščića'

"Sada možemo točno odrediti o kakvom se tumoru radi, što je važno za daljnje liječenje", navela je Bota. Uzorci su se do sada slali u Zagreb, a sad se sve može obaviti u Bjelovaru. Nalaz je gotov za dva tjedna.

Inicijativu za uvođenje biopsija radiolog Crnković pokrenuo je prije pet godina.

"Vidjeli smo koliko žena ima promjena na dojkama koje izazivaju stres i mnogo pretraga. Odlučili smo to riješiti u Bjelovaru", rekao je dodavši da je takva praksa rijetka u općim bolnicama.

Kirurg Đurović istaknuo je da se u bolnici rade sve potrebne operacije.

"Možemo obaviti kompletno liječenje. Spremni smo primati pacijentice iz šire regije", naglasio je. Dodao je da još uvijek dolazi puno žena s uznapredovalim rakom jer se nikad nisu javile na pregled. "Kad se rak otkrije rano, operacija je minimalna, a rezultati odlični", naglasio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025