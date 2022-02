Naš sin rođen je krajem studenog, u 34. tjednu trudnoće. On je po rođenju bio na respiratoru pa je samim tim njegovo stanje kritično te spada u visoko rizične ''palčiće''. Prvo cjepivo primio je 21. prosinca, a drugo 21. siječnja, da bi nam već pri drugom cijepljenju iz KBC-a Split rekli da cjepiva vjerojatno više neće biti jer imaju problema s nabavkom, ispričao nam je Zadranin Denis Radoš, otac malenog ''palčića'' kojemu je lijek Synagis neophodan zbog velikog rizika od obolijevanja uslijed nedovoljno razvijenih pluća.

- Sada je sezona RSV virusa, a on spada u najosjetljiviju skupinu nedonoščadi. Synagis ga je štitio od tog virusa, i sve dok traje sezona virusa, on bi svaki mjesec trebao primati tu dozu - kaže nam Denis.

No, prijeko potrebnih doza cjepiva koje visoko rizičnim ''palčićima'' život znači i koje moraju primati svaki mjesec, u hrvatskim bolnicama više nema. Kako ga nema u Splitu, lijeka za ''palčiće'' nema ni u Rijeci ni u Osijeku, a dostupan je tek u Zagrebu.

- Svaka bolnica sukladno broju nedonoščadi godišnje naručuje svoje zalihe, a lijek se visoko rizičnim ''palčićima'' daje u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, odnosno u bolnicama u kojima su rođeni. Nije stvar da Synagisa ima samo u Zagrebu, nego je stvar da je KBC Zagreb dobio količinu koliku je naručio. Drugim riječima, roditelji ''palčića'' iz Dalmacije, Rijeke i Osijeka ne mogu odvesti djecu u Zagreb i tamo dobiti lijek, niti ga mogu kupiti u slobodnoj prodaji - kaže nam predsjednica Udruge ''Palčići'' Željka Vučko dodajući da trenutno ne treba tražiti krivca za ovu situaciju već se fokusirati na to da svi ''palčići'' čim prije dobiju potrebnu dozu cjepiva.

'Strepimo što će biti'

- Mene u ovom trenu, kao nekoga tko je na čelu udruge koja se jedina skrbi o nedonoščadi u ovoj državi, ne zanima tko je pogriješio. Jedino što je bitno jest da svi naši palčići dobiju Synagis - oštro je poručila Vučko.

I majka ''palčića'' iz Rijeke, Maja Moreti ispričala nam je gotovo pa identično iskustvo s KBC Rijeka. Njen sin, rođen je u 31. tjednu trudnoće zbog zastoja u razvoju, a lijek Synagis neophodan mu je za život.

- On pri porodu nije disao pa su mu morali upuhivati lijek kako bi prodisao. Imao je i krvarenje drugog stupnja u mozgu, respiratorni distres, kroničnu anemiju... Prošle godine, primio je svih pet doza, a ove godine svega tri. U siječnju je trebao primiti četvrtu dozu, no međutim, zvali su nas iz KBC Rijeka početkom mjeseca i rekli da u bolnici trenutno nema Synagisa te da će nas zvati kada bude bio dostupan - priča nam Maja, i ona se, kao i većina roditelja, boji što ih čeka u budućnosti ako cjepivo uskoro ponovno ne bude dostupno.

- Ako ne bude bilo Synagisa, bojimo se što će se dogoditi. Djeca poput mog sina otrgnuti su iz normalnog razvoja i teško podnose bilo kakve prehlade, zato ih moramo posebno čuvati. Tako da, nama je to zaista stresno. Strepimo što će biti, druženja su nam ograničena, ne smijemo ga izlagati gotovo ničemu. I najmanja prehlada njemu može prijeći u taj bronhitis što za njih taj virus zapravo može biti i poguban - kaže nam Maja.

Majka ''palčice'' iz Slavonskog Broda kaže kako su i njoj joj javili iz slavonsko-brodske bolnice da za njeno dijete cjepiva nema do daljnjeg.

- Zvali su me iz Osijeka za to cjepivo, a s obzirom da smo iz Slavonskog Broda, prebacili su nas ondje u bolnicu kako ne bi morali putovati. Tri doze je primila i sad je trebala još dvije, međutim, onda su me zvali iz Slavonskog Broda da cjepivo neće primiti jer do daljnjeg cjepiva nema - kaže nam pa dodaje kako se i ona boji za zdravlje svog djeteta.

Zastoj u cijeloj državi

- Ona gotovo uvijek prije nego što treba dobiti novu dozu, bude prehlađena. Vjerojatno jer ta zaštita već kreće popuštati. Ja imam i dvoje starije djece, jedno ide u vrtić, a drugo u školu. Neminovno je da će se razboljeti, a koliko teško će te prehlade podnijeti, ja ne znam. S obzirom da je ranije rođena, ne znam kako će to biti. Jako me to zabrinjava s obzirom da ona ima i neke druge tegobe još. Iako je većinom zdrava, ima neke još probleme koje trebamo riješiti. Idemo na pretrage i izvan Broda, a ovo nam nikako nije trebalo - poručuje.

Iz KBC-a Split su nam neslužbeno rekli kako je za nedostatak lijeka kriv zastoj opskrbe na razini cijele države, dok su nam iz KBC-a Rijeka odgovorili da ''nitko nije ugrožen zbog poteškoća u opskrbi lijekom Synagis do kojih je došlo na nacionalnoj razini''.

- KBC Rijeka to rješava, lijek je u nabavci i za 10 dana očekujemo naručene doze te će svi pacijenti koji trebaju Synagis, lijek dobiti na vrijeme - odgovorili su nam, dok iz KBC Osijek nismo dobili nikakav odgovor.

Ipak, u ovim trenucima teško je konkretno reći kada će Synagis ponovno biti dostupan u Splitu, Rijeci (op.a. ako je sudeći po priopćenju iz KBC-a Rijeka, lijek bi ondje trebao biti dostupan za 10 dana) i Osijeku, a loptica krivnje prebacuje se s bolnica na HZJZ, dok Ministarstvo pak ''odgovornost'' prebacuje na bolnice.

- Radi poremećaja u opskrbi lijekom Synagis krajem prošle godine koji je nastao zbog nemogućnosti proizvođača da na vrijeme HZJZ-u isporuči tražene količine, bolnice su upućene da lijek Synagis za potrebe svojih pacijenata nabave u neposrednom kontaktu s nositeljem odobrenja i distributerom tog lijeka na hrvatskom tržištu kako bi se premostilo razdoblje do uspostave redovite isporuke Synagisa HZJZ-u. Najmlađi pacijenti koji koriste Synagis u KBC Rijeka i KBC Split su primili propisane doze u skladu s protokolima. Redovita isporuka lijeka uspostavit će se do kraja prvog kvartala, a do tad će sve bolnice Synagis moći osigurati izravnom nabavom od domaćeg distributera - poručili su iz Ministarstva zdravstva.