U borbi protiv inflacije uvest će više poreze. Stručnjak: 'A što s korupcijom koja diže inflaciju?'
Obrtnicima i 82 posto viši porez, državnim tvrkama zabrana dizanja cijena. Ekonomist Željko Lovrinčević kaže da ovaj paket ima dobrih, ali i promašenih strana.
Sljedeće godine u ovo doba ćemo biti milijunaši, govorio je legendarni Del Boy u “Mućkama”. A Vlada kaže: Sljedeće godine u ovo doba će nam inflacija biti na dva posto. Rast cijena u travnju je bio visokih 5,8 posto u odnosu na isti mjesec lani, a dok je Vlada predstavljala mjere koje bi trebale zaustaviti rast cijena i “ohladiti” gospodarstvo, Državni zavod za statistiku je objavio da je ono usporilo na 2,2 posto rasta.