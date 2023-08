U Britaniji su otkazali stotine letova zbog računalne greške: 'Trebat će dani da se sve sredi'

Tisuće putnika zaglavilo je na aerodromima diljem Velike Britanije zbog navodne računalne pogreške kojom su stotine letova morali otkazati, piše BBC.

Tamošnje vlasti vjeruju kako će biti potrebni dani kako bi se zračni promet u potpunosti stabilizirao. Letovi su ili otkazani ili pomaknuti za nekoliko sati.

Postavlja se što se zapravo dogodilo za otkazivanje tolikog broja letova. Britanci nisu sasvim sigurni, ali uvjereni su kako nije došlo do računalnog napada neke druge strane. Istraga je u tijeku.

Zbog greške u računalnom sustavu, zračna kontrola morala je ručno upisivati rute aviona, a ne automatski putem računala, zbog čega je sve puno duže trajalo.

Avioni dolaze i odlaze s aerodroma diljem zemlje, ali u puno rjeđe. Čekanja su dulja i upozorili su sve da dobro provjere kada su im zakazani letovi.

- Ovako nešto nismo doživjeli gotovo deset godina, ne događa se često. Trebat će nam nekoliko dana kako bi se sve vratilo u prvobitno stanje - kazali su stručnjaci.

I dok se Britanci bore s uzrokom, putnici nestrpljivo čekaju svaku informaciju.

- Imala sam transplantaciju srca prije 15 mjeseci i ako ne stignem na let, propustit ću pregled. To je jako loša stvar - ispričala je Serena Hamilton na aerodromu u Belfastu dok je čekala let za Newcastle.