'U Carinu nismo išli po novac, već da Thompson vidi fanove'

Nisam s Thompsonom nikad razgovarao o tome da bi mu netko platio da ne pjeva u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2007. godine, rekao je na suđenju za Fimi mediju na Županijskom sudu u Zagrebu svećenik Slaven Milanović Litre.

Riječ je o svećeniku za kojeg je drugookrivljeni Mladen Barišić, bivši rizničar HDZ-a i bivši ravnatelj Carinske uprave, na prijašnjem suđenju ustvrdio da mu je dolazio u Carinsku upravu zajedno s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom, tražeći novac kako Thompson ne bi pjevao za konkurentske stranke tijekom predizborne kampanje.

Milanović Litre danas je rekao kako je 2007. upoznao Ivu Sanadera i Marka Perkovića Thompsona koji su bili njegovi župljani i dolazili na mise u crkvu u Zvonimirovoj u Zagrebu, a bivšeg rizničara HDZ-a Mladena Barišića upoznao je, tvrdi, na predizbornim skupovima i neformalnim druženjima.

- Thompson je bio vrlo popularan pjevač kod dijela građana i mnogi su se htjeli biti u njegovoj blizini. Mnogi su znali gdje dolazi na misu pa su me zvali da ga pokušam dovesti. Nije mi bilo ugodno jer to nije bila narav moga posla. U prostorije Carine došli smo na poziv tadašnjeg ravnatelja Mladena Barišića. Bili smo dva puta u razdoblju do desetak dana kako bi Thompson podijelio CD-e, fotografirao se s obožavateljima i podijelio karte za svoje koncerte - svjedočio je Milanović.

Rekao je i kako u carini Barišić, Thompson i on nikad nisu ostali nasamo, dodajući kako je s Thompsonom išao i u druge institucije.

Na pitanje zamjenice ravnateljice USKOK-a Željke Mostečak da navede koje, Milanović Litre nije se mogao sjetiti niti jedne te je dodao kako su mahom to bila privatna druženja, no ni tu se nije mogao sjetiti kod koga.

Na pitanje drugookrivljenog Mladen Barišića ima li fotografije napravljene u Carinskoj upravi prilikom tog događaja, odgovorio je da nema. Dodao je da ne skuplja fotografije i kako ih nema niti s drugih događaja.

Podsjećamo, Marko Perković Thompson lani u rujnu ponovno je svjedočio i ustvrdio kako mu Barišić nije dao 515.000 eura da ne pjeva za druge stranke tijekom izboren kampanje za parlamentarne izbore 2007. godine.

- O angažmanu sam razgovarao sa Sanaderom. Pitao me bih li podržao koaliciju HDZ-a, HSS-a, HSLS-a i HSP-a - svjedočio je tada Thompson.

- Rekao sam zašto ne? Tada nije bilo riječi o naknadi za eventualne nastupe. Sanader me pitao: "Mogu li ja za tebe što napraviti?" - rekao je Thompson. Thompson mu je kazao da bi trebalo pomoći oko izgradnje crkve u Čavoglavama te da mu je Sanader isti dan dao 50.000 kuna za crkvu.

Barišić je tada rezolutno ustvrdio kako Thompson laže.

- Ovaj iskaz je toliko lažan da je istina samo to da je fizički bio u Carini. Dolazio je više puta, a nitko nije mogao dolaziti u Carinu bez mog znanja. U mom uredu je bio više puta - rekao je Barišić u rujnu.

Milanović Litre danas je demantirao i tvrdnji zagrebačkog poduzetnika Marija Jelinčića da je na Milanovićev nagovor sastavio ugovor prema kojem je Marko Perković Thompson od HDZ-a dobio pola milijuna eura da ne nastupa niti za jednu drugu političku stranku.

- Imao sam ljude koje bi tražio pravni savjet. zašto bi tražio da sastavi ugovor kad on s tim nema veze. Njegove tvrdnje graniče sa znanstvenom fantastikom- ustvrdio je Milanović Litre koji je u Zagreb stigao iz Vancouvera iz Kanade i to samo zbog suđenja pa će mu putne troškove podmiriti porezni obveznici.

Sudsko vijeće prihvatilo je duo prijedloga obrane za novim svjedocima pa će u nastavku suđenja ispitati Vladimira Šeksa, Zorana Gopca, Bracu Dimitrijevića i Munira Vejzovića dok će o ispitivanju Andreja Hebranga, Jacquesa Houdeka, Vida Baloga i Davora Dretara Dreleta odlučiti naknadno.

Podsjećamo, u tijeku je ponovljeno suđenje bivšem premijeru Ivi Sanaderu, Mladenu Barišiću, Nevenki Jurak, Branki Pavošević, Ratku Mačeku, HDZ- u i marketinškoj agenciji Fimi mediji . Ovaj put svi optuženici izjavili su da nisu krivi za osnivanje i punjenje crnog fonda HDZ-a donacijama i milijunima izvučenih iz javnih i državnih poduzeća koji su osim u stranci završavali, tvrdi USKOK, i u džepovima optuženika, najviše kod Sanadera.