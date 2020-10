U Češkoj regrutiraju volontere za pomoć liječnicima i sestrama: 'Moramo ih nekako rasteretiti'

Nakon intenzivnog jednodnevnog tečaja volontere mogu pozvati da pomažu medicinskim radnicima u bolnicama, staračkim domovima i njihovim lokalnim zajednicama

<p>Stotine Čeha obučavaju se za volontere u zdravstvu i pružaju hitnu pomoć iscrpljenim medicinskim stručnjacima, jer se zemlja bori s najvećim dnevnim porastom infekcija COVID-19 po stanovništvu u Europi, s prosječno 12.000 novih slučajeva svakog dana u posljednjem tjednu.</p><p>U okviru programa koji je pokrenuo češki Crveni križ u rujnu, kada je drugi val počeo rasti, oko 350 ljudi dosad je dobilo titulu dobrovoljnog zdravstvenog pomoćnika, a još 2300 registriralo se jer je zainteresirano za obuku, kažu organizatori.</p><p>Na gornjem katu male bolnice u glavnom gradu Pragu, sedmero novih volontera sluša upute instruktora koji ih podučava osnovama njege uz krevet, od mijenjanja posteljine do pomoći u hranjenju pacijenata i sprječavanja proljeva, piše <a href="https://www.euronews.com/2020/10/29/coronavirus-meet-the-czech-volunteers-helping-out-in-hospitals-amid-covid-19-surge?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR33Rnr4MP_jRIRSPj3KTAi3PGtIOMiGEFERwezoKYZcAjAwjPrgIjwypQ4#Echobox=1603959523" target="_blank">Euronews</a>.</p><p>Nakon intenzivnog jednodnevnog tečaja volontere mogu pozvati da pomažu medicinskim radnicima u bolnicama, staračkim domovima i njihovim lokalnim zajednicama.</p><p>- Program je osmišljen za edukaciju javnosti, poboljšanje razumijevanja pandemije i ublažavanje tereta medicinskih usluga - objasnio je Richard Smejkal, voditelj odjela za hitne slučajeve češkog Crvenog križa.</p><h2>Češko zdravstveno osoblje pod pritiskom</h2><p>Procjenjuje se da je 13.000 medicinskog osoblja zaraženo korona virusom, uključujući otprilike 8 posto medicinskih sestara u zemlji, rekao je u ponedjeljak predsjednik Češke liječničke komore Milan Kubek lokalnim medijima.</p><p>Istodobno, još je veći broj prisiljen ostati kod kuće u karanteni, što je dovelo medicinske usluge u zemlji do totalnog kolapsa.</p><p>Iako dobrovoljci ne smiju obavljati određene zadatke koje još uvijek mora raditi kvalificirano medicinsko osoblje, poput mijenjanja zaraženih zavoja ili davanja lijekova pacijentima, oni mogu pomoći u osnovnom liječenju uz postelju, rasterećujući već iscrpljeno medicinsko osoblje. Dobrovoljci se pozivaju i kad jednostavno nema dovoljno medicinskih stručnjaka.</p><p>- Oni su tu da pomognu sestrama i liječnicima, a ne da ih zamijene. Riječ je o dijeljenju, a ne o prebacivanju zadataka - rekao je Smejkal.</p><p>Michal Opletal (34), koji radi kao voditelj razvoja softvera u jednoj tehnološkoj tvrtki u Pragu, već je završio obuku i prošli je tjedan zamoljen da pomogne lokalnom staračkom domu za pacijente s Alzheimerom. </p><p>Nakon što je jednog popodneva primio poziv za pomoć, stigao je u centar rano sljedećeg dana.</p><p>- Situacija je bila ozbiljna. Više od polovice klijenata u centru bili su pozitivni na COVID. Mnogi od njih bili su potpuno nepokretni - objasnio je. </p><p>A zbog bolesti i mjera samoizolacije, broj zdravstvenih radnika smanjio se na oko trećinu, dodao je.</p><p>- Osoblje centra koje je ostalo, radilo je nekoliko dana zaredom radeći što je moglo. Bila je to situacija kada je dobro došlo nekoliko muškaraca snažnih ruku - rekao je.</p><p>Njegov se posao uglavnom sastojao od pomaganja pacijentima u krevetima i iz kreveta te pomaganja u jelu, tuširanju i kretanju po centru.</p><p>- Ništa teško - kazao je Opletal, 'ali svaka od ovih aktivnosti pomogla je ublažiti pritisak na redovite medicinske sestre i asistente, tako da se brinu o specijaliziranijim zadacima'.</p><p>Broj novozaraženih u Češkoj popeo se na više od 15.000 u jednom danu prvi put 23. listopada, kada je zabilježeno 15.252 novih slučajeva, najviši dnevni broj u toj zemlji.</p><p>Smrtne slučajeve povezane s Covidom udvostručile su se na 2.047 tijekom samo posljednja dva tjedna, dok je broj pacijenata u teškom stanju od petka iznosio 772, prema podacima koje je objavilo ministarstvo zdravstva.</p>