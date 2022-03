'U četiri godine prihod im se utrostručio, kasnije odlaze pod drugi kišobran. Ima tu štošta'

Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Tramišak izašla je u javnost s prijetnjama koje je dobila kad je odbila produljiti ugovor za informatički sustav eFondovi tvrtki Omega Software te ga dodijelila FINA-i. Neću ulaziti u pitanja zašto je sad izašla s tim, zašto nije obavijestila premijera niti policiju nego medije, svi možemo naslutiti o čemu se radi, ali ono što je izašlo van daje dobar uvid u to na koji način mi zapravo financiramo poduzetništvo i na koji način se neki poduzetnici odnose prema državnim novcima, istaknula je predsjednica Radničke fronte Katarina Peović sa saborske govornice dodavši kako za neke poduzetnike postoji socijalizam, a za sve druge kapitalizam i slobodno tržište.

Naglasila je kako je upravo i Radnička fronta upozoravala kako posluje tvrtka Omega Software, a koja je, naglasila je, klasični primjer izvlačenja državnog novca u tzv. privatni sektor podložan slobodnom tržištu.

- Godišnje je ova firma samo u Zagrebu preko Bandića zarađivala preko 24 milijuna kuna i to samo za usluge održavanja i nadogradnje softverskih alata, među kojima je bio i sustav pismohrane, u kojemu bi, usprkos predaji papira u Gradsku pisarnu, dobili rukom ispisani listić. Toliko o informatičkim vještinama koje smo platili. Još 2013. je ta tvrtka imala 18 milijuna kuna prihoda, a već 2017. godine 37 milijuna. 2019. godine, samo u prvih šest mjeseci, za usluge je od države dobila više od pet milijuna kuna, od čega su četiri milijuna bila od Ministarstva EU fondova, bivše ministrice Gabrijele Žalac, koja je, eto, igrom slučaja statirala u Škorinom spotu, a Škoro je, igrom slučaja, bio suvlasnik u toj firmi - istaknula je.

Navela je i kako se od 2016. do 2020. prihod Omega Softwarea utrostručio i to na 78,5 milijuna kuna.

- A onda je ona to investirala u razvoj i rješenja za LED rasvjetu jer, naravno, država treba i LED rasvjetu. 2018. godine, od ukupno 55,3 milijuna kuna prihoda, najmanje je 40 milijuna kuna zaradila poslujući s državom i jedinicama lokalne samouprave, a zahvaljujući ugradnji pametne LED rasvjete taj iznos u prvoj polovici 2019. iznosio je preko 30 milijuna kuna - rekla je Peović podsjetivši kako je Miroslav Škoro iz firme izašao u ožujku 2020.

- A od 2021. dio poslova Omega Softwarea istražuju USKOK i OLAF. Rekli bismo da Škoro ima dobar tajming. No tada Omega dolazi pod kišobran druge firme s drugim manekenom, koji omogućava ulazak u državne institucije, a to je kišobran M San Grupe i KING ICT-ja, vlasnika Stipe Matića i drugog manekena, bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića. KING ICT, uzdanica M San Grupe, 2019. praktički na dnevnoj bazi potpisivala ugovore s državnim i javnim tijelima pa je tako do travnja 2019. već dosegla gotovo 30 milijuna kuna prihoda iz državnog proračuna - poručila je dodavši kako su iz godine u godinu ti prihodi rasli za stotine milijuna kuna.

- Ima tu još štošta za istražiti - zaključila je.

