U četiri hrvatska grada marševi 'Ujedinjeni protiv fašizma'

U četiri hrvatska grada, Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru danas u 12 sati bit će prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma". Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma", koja okuplja više desetaka organizacija, kolektiva, inicijativa, ali i pojedinaca i pojedinki iz cijele Hrvatske, poziva sve građanke i građane da zajedno marširaju protiv mržnje, nasilja, prijetnji i laži, stoji u priopćenju organizatorica.

Zagrebački marš započinje okupljanjem na Glavnom kolodvoru, a zatim se maršira prema Trgu bana Jelačića.U Zadru se organizira dalmatinski marš, prvi veliki antifašistički skup u Dalmaciji u desetljećima, čije je okupljanje najavljeno na Obali kneza Branimira, poručuju organizatorice.

Istarski marš bit će u Puli, građanke i građani su pozvani da se okupe ispred Društvenog centra Rojc, odakle se kreće do Tržnice preko Monte Zara. U Rijeci kreću s Jadranskog trga i marširaju do Spomenika oslobođenja na Delti.

- Nećemo dopustiti da zabrane i nasilje postanu pravilo. Na njihove prijetnje nećemo reagirati strahom, nego ujedinjenim antifašističkim otporom! Inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma, koja okuplja brojne građane i građanke, inicijative i kolektive, udruge i sindikate, nastala je kao odgovor na sveprisutno nasilje, strah, prijetnje i zabrane. Jače nego ikada, vidimo se 30.11. ispred Glavnog kolodvora. U podne. Dosta smo šutjeli, marširajmo opet svi zajedno prema oslobođenju! Marš je samo početak. Naš zajednički rad ne smije stati dok ne iskorijenimo fašizam i učinimo naše gradove i sela sigurnima za sve - navode u svom pozivu, a pozivaju i na uplatu donacija.