FOTO U četvrtak počinju radovi na Aveniji u N. Zagrebu. Bit će gužve, a ovo su obilazni pravci

Sljedećih mjesec dana pripremite živce na prometni kaos u najavi. Naime, u četvrtak 21. rujna počinju radovi na jednoj od najprometnijih zagrebačkih avenija, a promet će biti zatvoren u oba smjera. Radovi će se obavljati na dionici od raskrižja s Islandskom do Nežićeve ulice, i to u dvije etape. Prva faza koja počinje u četvrtak ujutro zatvara ulicu od raskrižja kod naselja Pobrežje do raskrižja s Nežićevom ulicom (kod zgrade gdje su sjedišta radiopostaja bravo, Antena, TopRadio i drugih). U drugoj fazi u oba smjera se zatvara dionica od raskrižja s Islandskom ulicom (raskrižje kod Doma zdravlja Siget) do naselja Pobrežje. Iz Grada završetak radova procijenjuju na 21. listopada. S obzirom na predviđene gužve, predložili su sljedeće obilazne pravce: Av. V Holjevca (sjever) – Islandska – Ulica SR Njemačke – Av. V. Holjevca (jug) i obratno. Pristup Horvatovoj ulici biti će moguć iz smjera: Av. V. Holjevca (jug) – Ivana Drmića – Oreškovićeva – Horvatova. Kako bi se na navedenoj dionici izbjegla dodatna zagušenja predlažu obilazni pravac: Av. Većeslava Holjevca (sjever) – Av. Dubrovnik – SR Njemačke i dalje u smjeru juga. Foto: ZET