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EVO ŠTO BI SE MIJENJALO

U četvrtak u Saboru raspravljaju o izmjeni Zakona o braniteljima

Piše HINA,
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U četvrtak u Saboru raspravljaju o izmjeni Zakona o braniteljima
Zagreb: Počela 12. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti ključne izmjene Zakona o braniteljima, koje će donijeti značajna povećanja mirovina za branitelje i njihove obitelji, dok će se raspraviti i prijedlog SDP-a o postupcima u slučajevima nasilja u školama.

Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine.

Od 1. siječnja 2027. visina mirovine određivat će se prema dužini sudjelovanja u obrani. Predviđeno je povećanje od tri eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174.000 hrvatskih branitelja.

Uvodi se i dragovoljački dodatak koji se određuje u jednokratnom godišnjem iznosu od 20 posto od osnovice koju Vlada određuje za svaku sljedeću godinu, koja za 2027. iznosi 540 eura, a što će iznositi 108 eura po osobi za 104.000 dragovoljaca. Za 368 njegovatelja 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida I. skupine naknada raste sa 807 na 1350 eura.

Također, ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od osam do 20 posto, što će u prosjeku donijeti povećanje mirovine za 34.000 korisnika od oko 70 eura. Mijenja se i uvjet za umirovljenje pa se umjesto 15 godina staža s povećanim trajanjem kao uvjet uvodi 15 godina na poslovima i dužnostima u svojstvu osoba obuhvaćenih Zakonom.

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Zastupnici će raspraviti i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koje je predložio saborski Klub SDP-a, a Vlada dala negativno mišljenje.

SDP je predložio da se uvede novi članak kojim ravnatelj postaje dužan u suradnji sa stručnim suradnicima, najkasnije u dvanaest sati od saznanja o težem obliku nasilja, donijeti rješenje o privremenom udaljenju učenika počinitelja u trajanju do 15 dana. Škola je obvezna udaljenom učeniku osigurati nastavak obrazovanja, odmah obavijestiti roditelje obiju strana, zavod za socijalni rad i policiju te o svemu sastaviti službenu bilješku.

Vlada u svom mišljenju navela da je predložena dopuna zakona već jasno utvrđena u postojećim zakonskim i podzakonskim aktima i da zbog toga nije potrebno utvrđivati dodatne zakonske odredbe koje bi regulirale postupanje školske ustanove i svih relevantnih ustanova uključenih u postupanja u slučajevima počinjenja prekršajnog ili kaznenog djela.

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