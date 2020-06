Naveo je da ne strahuje da \u0107e situacija eskalirati unato\u010d tomu \u0161to je zara\u017eena i ravnateljica vrti\u0107a. Ka\u017ee da je Covid kod djece manje opasan.

S djecom iz vrti\u0107a u samoizolaciju \u0107e i roditelji.

Izjavio je novinarima u \u0110akovu kako su obradili sve one koji bi bili u opasnosti od\u00a0infekcije, pri \u010demu su u Nadbiskupiji \u0111akova\u010dko-osje\u010dkoj u prvoj smjeni uzeli vi\u0161e od\u00a0190 uzoraka, sve\u0107enicima i \u010dasnim sestrama, a\u00a0o\u010dekuje se da \u0107e u popodnevnoj smjeni u bogosloviji\u00a0uzeti\u00a0jo\u0161 80-ak uzoraka

Zavr\u0161ili smo uzimanje uzoraka djece u dje\u010djem vrti\u0107u, uzet \u0107emo uzorke jo\u0161 neke djece\u00a0kojoj su neke \u010dasne sestre dr\u017eale vjeronauk, ali mislim da tu ne\u0107e biti ve\u0107ih problema\u00a0jer virus kod djece na pravi problem, rekao je Ko\u017eul.

Na pitanje novinara, s obzirom na to da\u00a0su se pokazale\u00a0to\u010dnim ju\u010dera\u0161nje informacije o dvjema zara\u017eenim\u00a0osobama\u00a0u dje\u010djem vrti\u0107u, me\u0111u kojima je i ravnateljica ustanove, ali o tome slu\u017ebenih informacija nije bilo, smatra li to propustom, Ko\u017eul je odgovorio\u00a0kako su to prenosili mediji, ali on o tome nije ni\u0161ta \u010duo.

Na pitanje\u00a0novinara postoje li neke nove, stro\u017ee mjere za grad \u0110akovo Ko\u017eul je odgovorio\u00a0da postoje,\u00a0koliko mu je poznato, ali to \u0107e donijeti \u0111akova\u010dka gradska uprava i Gradski sto\u017eer Civilne za\u0161tite.

