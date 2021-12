Prijepodne će biti sunčano, uglavnom u središnjim predjelima mjestimice s maglom. Sredinom dana sa zapada naoblačenje, a potom na sjevernom Jadranu kiša, a u gorskim područjima i susnježica i snijeg, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Naoblačenje će do večeri zahvatiti cijelu zemlju, no suho će se veći dio dana zadržati na istoku unutrašnjosti, a oborine koja može stvarati poledicu osim u gorju, u večernjim satima može biti i u dijelovima središnje Hrvatske.

Vjetar na kopnu slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će zapuhati jugo koje će u večernjim satima biti jako i olujno. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 3 do 6, a duž obale i na otocima između 9 i 13 stupnjeva C.

Najniža temperatura jutros je izmjerena u Otočcu i iznosila je -8 stupnjeva. U većini će se zemlje do navečer navući oblaci, a snijeg je moguć u središnjoj Hrvatskoj i u gorju na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji će bura prijeći u jako, na udare i olujno jugo.

Snijega će u noći na četvrtak i tijekom sutrašnjega dana biti i u nizinama, a sutra se diljem Jadrana očekuju obilne oborine s mogućnosti bujičnih poplava u Dalmaciji, prognozira meteorologinja Tea Blažević.