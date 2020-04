Novo žarište: U koprivničkom Domu zaraženo 13 štićenika

Čak 16 novooboljelih u Koprivničko-križevačkoj županiji, izvijestio je u srijedu Županijski stožer civilne zaštite u Koprivnici. Riječ je o 13 štićenika i dvoje zaposlenih Doma za starije osobe u Koprivnici u kojem je do danas bilo ukupno osmero oboljelih. Jedna novozaražena je iz primarne zdravstvene zaštite.

Danas je 58. dan od pojave infekcije u Hrvatskoj i u 24 sata je 42 novih oboljelih, ukupno 1950 bolesnika. Novo žarište je dom za starije u Koprivnici, a ministar Vili Beroš je da od tamo dolazi "značajan broj zaraženih".

Svi štićenici bit će tijekom dana zbrinuti u koprivničkoj Općoj bolnici.

Capak je rekao kako se radi o istom domu o kojem su već pričali.

- Sa zadnjim testiranjem je 20 štićenika testirano je njih 13 pozitivno i dva zaposlenika. To je u stacionaru doma gdje su teško bolesni pacijenti, a isti dom ima i dva stacionara i odmah danas će se uzeti brisevi tih domova pa ćemo sutra znati bolju situaciju i kakve će mjere propisati epidemiolog. Do sad su ljudi bili u samoizolaciji, ali je li ta mjera bila strogo poštivana - ne znamo. Čini se da se virus probio, a kako, to je teško reći - poručio je Capak.



