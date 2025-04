U domu za starije kod Rijeke ostavili su ih bez hrane i vode: 'Vlasnik je zaključao i pobjegao'

Desetak korisnika doma za starije i nemoćne u Rupi kod Rijeke u noći na srijedu bilo je zaključano, bez nadzora i skrbi. Nisu imali grijanja, vode, hrane ni lijekova. Radi se o privatnom domu za starije i nemoćne čiji je vlasnik zaključao korisnike i otišao iz Hrvatske.

Kako piše Novi list, jedan od članova obitelji rekao je kako ga je nazvao vlasnik doma i rekao mu da je imao prometnu nesreću u Bosni i da je korisnike doma zaključao i otišao.

- Licenca domu je odmah ukinuta - kazala je Dragica Marač, pročelnica upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije.

Kako je dom bio zaključan, a korisnici bez hrane, vode i lijekova, u spašavanju su sudjelovali policija, vatrogasci, Crveni križ i Centar za socijalnu skrb. Korisnici su premješteni u druge domove.

- Ni životinje se ne ostavljaju same. Pitanje je kakve je to posljedice ostavilo na njih jer tek sad postaju svjesni da su cijelu noć bili napušteni i nezbrinuti. Što da je nekome pozlilo? Nismo ni sanjali da će vlasnici samo otići. Čuli smo da imaju financijskih problema. Nekima od nas je vlasnik na mobitel početkom travnja poslao da platimo unaprijed i da će nam zauzvrat smanjiti cijenu. Ima tako slučajeva da su ljudi platili do kraja godine, pa im je cijena 600, 700 ili 750 eura, a inače su cijene bile 1200 eura za jednokrevetnu i 1100 eura za dvokrevetnu sobu. Mogu reći da su nas stalno žicali pare, a posebice ovaj mjesec, uvijek iz nekog drugog razloga, od ženine bolesti do kvarova u domu koje hitno treba popraviti, nabavke ogrjeva i slično.Hrana je bila sve lošija i obroci su bili sve manji, morali smo se stalno najavljivati kada dolazimo, grijanje je slabo radilo, često je znalo biti hladno, pa smo nerijetko njegovateljicu znali zateći kako radi odjevena u jaknu. Jednom se i dimnjak zapalio, srećom, nije bilo požara, ali je dom bio pun dima. Zaključujem da su vlasnik i njegova supruga bijeg planirali već neko vrijeme. Vlasnik je bio ljubazan i korisnici su ga voljeli, međutim, njegova je supruga bila sušta suprotnost i često je na korisnike vikala i svašta im govorila - rekao je član obitelji za Novi list.

https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/novi-detalji-sokantnog-slucaja-u-rupi-vlasnik-nas-je-trazio-novac-unaprijed-pa-ih-ostavio-kao-zivotinje/

https://www.24sata.hr/news/uzas-u-istri-korisnici-doma-za-starije-ostali-zakljucani-i-sami-vlasnici-se-nikome-ne-javljaju-1045792