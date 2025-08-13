U Dubaiju 'pao' član hrvatskog narkokartela: Povezan je sa švercanjem droge u Hrvatsku

U Dubaiju je policija uhitila Branka Salapića, člana krijumčarske skupine koja je nedavno bila na meti velike akcije protiv krijumčara droge u Hrvatskoj.

Vijest o uhićenju potvrdio je Jutarnji list, a sam Salapić nije niti znao da je za njim raspisana međunarodna tjeralica. Inače, povezan je sa skupinom koja je krijumčarila najmanje 2,5 tone marihuane i 6,6 tona kokaina.

Uskok sumnja da je Salapić imao važnu ulogu u ovom lancu švercera. On je prema uputama suradnika održavao sastanke s dobavljačima u Južnoj Americi.

Javnost ga je upoznala još 1998. nakon što je bio dio trojca koji je opljačkao banku u njemačkom Seligenstadtu. Ukrali su 4,8 milijuna njemačkih maraka, a on je osuđen na 10 godina i tri mjeseca zatvora 2000.

Mesić ga je odbio pomilovati 2005., a u javnosti se ipak pojavio 2008. na pogrebu Zorana Petrovića Ivice, optuženika u procesu protiv zagrebačke mafije.