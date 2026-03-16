HABIBI DON'T GO TO DUBAI

Dron udario u zgradu u Dubaiju. Ljudi snimali, završili u zatvoru

Piše Filip Sulimanec,
Takvi pravni incidenti sve su učestaliji u zaljevskoj petrodolar diktaturi. Prije tri dana je 60-godišnji Britanac optužen prema zakonu koji zabranjuje dijeljenje materijala koji bi mogli narušiti javnu sigurnost

Policija u Dubaiju je privela troje turista jer su snimili požar koji je nastao na zgradi nakon eksplozije drona. Organizacija za pravnu pomoć Detained in Dubai navodi da su stanari bili u svojim domovima u trenutku udara drona koji je izazvao eksploziju. Odmah potom fotografirali su nastalu štetu i slike privatno poslali obiteljima kako bi ih uvjerili da su preživjeli incident.

Takvi pravni incidenti sve su učestaliji u zaljevskoj petrodolar diktaturi. Prije tri dana je 60-godišnji Britanac optužen prema zakonu koji zabranjuje dijeljenje materijala koji bi mogli narušiti javnu sigurnost.

Na slučaj je skrenula pozornost organizacija Detained in Dubai, koja pruža pravnu pomoć pojedincima u UAE-u.

Iako ograničenja snimanja napada tijekom sukoba nisu neuobičajena na globalnoj razini, slučaj je privukao pozornost zbog reputacije UAE-a kao magneta za influencere čiji život i prihodi ovise o stalnom snimanju i objavljivanju sadržaja. Unatoč zakonu, snimke nedavnih iranskih napada široko su se proširile društvenim mrežama.

