U subotu se na Maksimiru održava derbi Dinamo-Hajduk. Utakmica počinje u 15 sati na maksimirskom stadionu
'PRETRESLI MLADIĆE'
U Dubravi sve puno policije uoči derbija. Neke mladiće ubacili u maricu: 'Redovno postupanje'
Čitanje članka: 2 min
Čitatelji 24sata nam javljaju kako je zagrebačka Dubrava puna specijalne i interventne policije zbog utakmice. Dodaju da je policija jednu skupinu mladića su pretresla i ubacili u policijsko vozilo.
Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da je riječ o redovnom postupanju uoči utakmice. U subotu se na Maksimiru održava derbi Dinamo-Hajduk. Utakmica počinje u 15 sati na maksimirskom stadionu.
- Policijski službenici PU zagrebačke provode pojačane mjere sigurnosti uoči današnje utakmice. Na području Dubrave postupano je prema više osoba, a dio je priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta. Postupanja su i dalje u tijeku - napisali su iz MUP-a na X-u.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku