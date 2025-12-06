U Dubravi sve puno policije uoči derbija. Neke mladiće ubacili u maricu: 'Redovno postupanje'

Čitatelji 24sata nam javljaju kako je zagrebačka Dubrava puna specijalne i interventne policije zbog utakmice. Dodaju da je policija jednu skupinu mladića su pretresla i ubacili u policijsko vozilo.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da je riječ o redovnom postupanju uoči utakmice. U subotu se na Maksimiru održava derbi Dinamo-Hajduk. Utakmica počinje u 15 sati na maksimirskom stadionu.

- Policijski službenici PU zagrebačke provode pojačane mjere sigurnosti uoči današnje utakmice. Na području Dubrave postupano je prema više osoba, a dio je priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta. Postupanja su i dalje u tijeku - napisali su iz MUP-a na X-u.