'PRETRESLI MLADIĆE'

U Dubravi sve puno policije uoči derbija. Neke mladiće ubacili u maricu: 'Redovno postupanje'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Osiguranje ispred stadiona u Maksimiru uoči utakmice Dinama i Hajduka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U subotu se na Maksimiru održava derbi Dinamo-Hajduk. Utakmica počinje u 15 sati na maksimirskom stadionu

Čitatelji 24sata nam javljaju kako je zagrebačka Dubrava puna specijalne i interventne policije zbog utakmice. Dodaju da je policija jednu skupinu mladića su pretresla i ubacili u policijsko vozilo.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

 Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da je riječ o redovnom postupanju uoči utakmice.  U subotu se na Maksimiru održava derbi Dinamo-Hajduk. Utakmica počinje u 15 sati na maksimirskom stadionu.

- Policijski službenici PU zagrebačke provode pojačane mjere sigurnosti uoči današnje utakmice. Na području Dubrave postupano je prema više osoba, a dio je priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta. Postupanja su i dalje u tijeku - napisali su iz MUP-a na X-u.

Komentari 3
