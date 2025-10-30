U dubrovačkoj zračnoj luci Ruđer Bošković prvi put dočekali tromilijuntog putnika

"Ova nam je godina druga rekordna za redom, a to ne bi bilo moguće bez predanog rada svih naših zaposlenika kojima zahvaljujem. Sjajno surađujemo sa svim dionicima turizma. Dubrovnik u svojoj povijesti nikad nije bio povezaniji s Europom i svijetu“, rekao je direktor Zračne luke Dubrovnik Viktor Šober.

Istaknuo je kako je ovogodišnji zimski red letenja dosad najbogatiji, s linijama za Frankfurt, Rim, Varšavu, London, Dublin, Bruxelles, Beč, Manchester i Madrid.

"Red letenja je tako posložen da Dubrovnik može nastaviti razvijati svoju city break poziciju zimi. Suradnja s Ryanairom je ispunila očekivanja. Kad smo s njima pregovarali cilj je bio popuniti predsezonu i posezonu, jer je to bilo jako teško ostvariti s tradicionalnim zračnim prijevoznicima. Ryanair je dobio dio ljetnog kolača, ali u postotku koji nama odgovara i koji možemo kontrolirati. Ključno je imati redovite letove zimi", rekao je Šober.

Tromilijunta ovogodišnja putnica je Austrijanka Kerstin Gams, koja je na letu zrakoplovne kompanije Austrian iz Beča sletjela oko 10 sati sa suprugom i troje djece.

„Vrlo sam iznenađena. Mislila sam da se netko šali. Prvi smo put u Dubrovniku. Planirali smo doći još prije deset i petnaest godina, ali tada nije bilo puno letova u listopadu. Sada smo tu s naše troje djece. Ostat ćemo u Dubrovniku do nedjelje“, rekla je Gams.