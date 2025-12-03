Obavijesti

POTPISALI UGOVOR

U Dubrovnik stiže 12 električnih autobusa, gradonačelnik otkrio detalje: 'Ugovor vrijedi 9 mil. €'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tourism in Dubrovnik | Foto: Grgo Jelavic/Pixsell/DPA

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković istaknuo je kako je riječ o prvoj kupovini električnih autobusa u povijesti Dubrovnika

Ugovor za nabavu 12 novih niskopodnih električnih autobusa za javnog gradskog prijevoznika Libertas Dubrovnik, vrijedan 9,57 milijuna eura, potpisan je u srijedu u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

Ugovor koji su potpisali direktor Libertasa Dubrovnik Pero Milković i predstavnik dobavljača tvrtke Auto Hrvatska Zvonko Gabud financiran je bespovratnim sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u sklopu projekta „Elektrifikacija javnog autobusnog prijevoza“. Uključuje nabavu 10 gradskih i dva gradsko-prigradska autobusa.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković istaknuo je kako je riječ o prvoj kupovini električnih autobusa u povijesti Dubrovnika.

- Uz ovih 12, kroz ITU mehanizam dobit ćemo još dva električna autobusa, što znači da smo od 2017. godine nabavili 86 vozila, od čega samo 11 vlastitim sredstvima. Siguran sam da ćemo imati jedan od najmlađih voznih parkova u Hrvatskoj - rekao je Franković.

Najavio je optimizaciju poslovanja kroz rasterećenje vozača nabavom kartomata i ukidanje nepotrebnih troškova, prije svega spajanjem prigradskih linija, te zapošljavanje tridesetak stranih vozača.

- Mi smo na to, nažalost, primorani, a ne mislim da su razlog za to slaba primanja. Potrebni su nam stručni i iskusni vozači, koje je zahtjevno naći na tržištu. Libertas je s Lukom Dubrovnik potpisao ugovor o smještaju. Važno je da se dobro uklope u zajednicu i radnu sredinu te da budu na usluzi građanima - objasnio je Franković.

Direktor Libertasa Dubrovnik Pero Milković najavio je da će novi električni autobusi na dubrovačkim prometnicama biti od kolovoza 2026. godine, ali još nije određeno na kojim linijama.

- Njihov domet je 300 kilometara, a moramo ih radi punjenja prilagoditi gradskoj vožnji - kaže Milković.

