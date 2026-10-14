U Dubrovnik stižu četiri kruzera. Grad želi izbjeći prometne gužve

Dubrovačka gradska uprava obavijestila je da će u četvrtak u Dubrovnik stići četiri kruzera, od kojih će tri biti privezana u luci Gruž, a jedan od njih će se usidriti će ispred povijesne jezgre.

U Luci Gruž bit će usidreni kruzeri 'Marella Explorer', kapaciteta 1.814 putnika, koji će u luci biti od 6 do 20,30 sati, 'Costa Deliziosa', kapaciteta 2.828 putnika, od 8 do 18 sati te 'Viking Star', kapaciteta 930 putnika, od 8 do 17,30 sati.

Kruzer 'Seven Seas Voyager', kapaciteta 700 putnika, bit će od 8 do 16 sati na sidrištu ispred povijesne jezgre.

„Kruzer 'Viking Star' iznimno će umjesto na sidrištu ispred grada biti privezan u luci Gruž. Zbog te promjene u luci Gruž istodobno će biti privezana tri kruzera. Brod 'Marella Explorer' ima matičnu luku u luci Gruž, tako da gosti i autobusi s tog broda neće dolaziti u grad i dodatno opterećivati promet“, navodi se u obavijesti Grada Dubrovnika.

Grad je istaknuo da će nastaviti pratiti situaciju i koordinirati aktivnosti s nadležnim službama i ostalim dionicima kako bi se promet i kretanje posjetitelja odvijali što učinkovitije.