Mala Onofrijeva fontana, zaštićeno kulturno dobro UNESCO-a, postavljena je sredinom 15. stoljeća u niši na zidu Glavne straže. Obavljen je očevid
U Dubrovniku oštećena Mala Onofrijeva fontana iz 15. st.
U noći sa subote na nedjelju u dubrovačkoj povijesnoj jezgri oštećena je Mala Onofrijeva fontana iz 15. stoljeća, a dubrovačko-neretvanska policija potvrdila je da provodi kriminalističko istraživanje zbog oštećenja kulturnog dobra.
Odlomljena je kamena klupica na rubu fontane.
„U tijeku je očevid na mjestu događaja kao i obavješćivanje nadležnog tijela Ministarstva kulture, odnosno Konzervatorskog odjela u Dubrovniku“, navode iz dubrovačke policije.
Mala Onofrijeva fontana, zaštićeno kulturno dobro UNESCO-a, postavljena je sredinom 15. stoljeća u niši na zidu Glavne straže. Projektirao ju je napuljski graditelj Onofrio della Cava, koji je projektirao i dubrovački vodovod i Veliku Onofrijevu fontanu. Kiparske radove na fontani izveo je kipar Pietro do Martino iz Milana.
Posljednju obnovu fontana je doživjela početkom ove godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+