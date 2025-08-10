Obavijesti

ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO

U Dubrovniku oštećena Mala Onofrijeva fontana iz 15. st.

Piše HINA,
Dubrovnik: Oštećena tek obnovljena Mala Onofrijeva fontana | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Mala Onofrijeva fontana, zaštićeno kulturno dobro UNESCO-a, postavljena je sredinom 15. stoljeća u niši na zidu Glavne straže. Obavljen je očevid

U noći sa subote na nedjelju u dubrovačkoj povijesnoj jezgri oštećena je Mala Onofrijeva fontana iz 15. stoljeća, a dubrovačko-neretvanska policija potvrdila je da provodi kriminalističko istraživanje zbog oštećenja kulturnog dobra. 

Odlomljena je kamena klupica na rubu fontane.

„U tijeku je očevid na mjestu događaja kao i obavješćivanje nadležnog tijela Ministarstva kulture, odnosno Konzervatorskog odjela u Dubrovniku“, navode iz dubrovačke policije.

Mala Onofrijeva fontana, zaštićeno kulturno dobro UNESCO-a, postavljena je sredinom 15. stoljeća u niši na zidu Glavne straže. Projektirao ju je napuljski graditelj Onofrio della Cava, koji je projektirao i dubrovački vodovod i Veliku Onofrijevu fontanu. Kiparske radove na fontani izveo je kipar Pietro do Martino iz Milana.

Posljednju obnovu fontana je doživjela početkom ove godine.

