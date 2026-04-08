U Dugoj Resi podižu spomenik braniteljima, raspisali natječaj

Duga Resa odlučila je podignuti spomenik hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata pa je raspisala natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog i likovnog rješenja, a rok za predaju radova je 2. lipnja ove godine. Grad time želi očuvati uspomenu na žrtvu i doprinos hrvatskih branitelja te stvoriti mjesto trajnog sjećanja i poštovanja, objašnjavaju iz Duge Rese.

Spomenik se planira podići na neizgrađenom i neuređenom dijelu gradskog parka koji nosi ime prvog hrvatskog predsjednika. O rješenjima koja pristignu na natječaj, ocjenjivački sud, kojim predsjeda arhitektica Bernarda Silov, trebao bi odlučiti do konca lipnja.

Najviše rangiranim natječajnim rješenjima, odnosno autoru, koautorima i/ili nositelju autorskih prava, Sud će dodijeliti tri nagrade iz fonda koji iznosi 10. 000 eura neto, a bruto 13. 400 eura. Prva nagrada je 5.000 eura, druga 3.000, a treća 2.000 eura neto.

Ocjenjivački sud može dodijeliti i pisana priznanja bez novčane naknade. Natječaj provodi Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac (DAGGK) pa se natječajna rješenja sa svim prilozima i obrascima fizički dostavljaju u prostorije Društva, Ivana Banjavčića 8, Karlovac.