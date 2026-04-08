NUDE I NAGRADU

U Dugoj Resi podižu spomenik braniteljima, raspisali natječaj

Piše HINA,
Panoramski pogled na Dugu Resu | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Grad time želi očuvati uspomenu na žrtvu i doprinos hrvatskih branitelja te stvoriti mjesto trajnog sjećanja i poštovanja

Duga Resa odlučila je podignuti spomenik hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata pa je raspisala natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog i likovnog rješenja, a rok za predaju radova je 2. lipnja ove godine. Grad time želi očuvati uspomenu na žrtvu i doprinos hrvatskih branitelja te stvoriti mjesto trajnog sjećanja i poštovanja, objašnjavaju iz Duge Rese.

TRAŽI I POVEĆANJE NAKNADE Pravobraniteljica: Treba uvesti bolovanje za brigu o roditeljima
Pravobraniteljica: Treba uvesti bolovanje za brigu o roditeljima

Spomenik se planira podići na neizgrađenom i neuređenom dijelu gradskog parka koji nosi ime prvog hrvatskog predsjednika. O rješenjima koja pristignu na natječaj, ocjenjivački sud, kojim predsjeda arhitektica Bernarda Silov, trebao bi odlučiti do konca lipnja.  

Najviše rangiranim natječajnim rješenjima, odnosno autoru, koautorima i/ili nositelju autorskih prava, Sud će dodijeliti tri nagrade iz fonda koji iznosi 10. 000 eura neto, a bruto 13. 400 eura. Prva nagrada je 5.000 eura, druga 3.000, a treća 2.000 eura neto.

IZVJEŠĆE PRAVOBRANITELJICE STRAVIČNE BROJKE Intimni partneri lani su ubili 12 žena, dvostruko više nego u 2024.!
STRAVIČNE BROJKE Intimni partneri lani su ubili 12 žena, dvostruko više nego u 2024.!

Ocjenjivački sud može dodijeliti i pisana priznanja bez novčane naknade. Natječaj provodi Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac (DAGGK) pa se natječajna rješenja sa svim prilozima i obrascima fizički dostavljaju u prostorije Društva, Ivana Banjavčića 8, Karlovac.

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'
FOTOGRAFIJE NEREDA

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'

Čelnica Samobora Petra Škrobot potrošila je 75.000 eura na dizajnerski novi ured, a pravdala je to oštećenjima i ruganjem izgledu ureda...Osim toga, grad ima minus od 8 mil. eura: 'To je zbog velikog ciklusa investicija'
Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'
'NIKAD SE NEĆE VRATITI'

Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'

Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump
FOTO Ovako izgleda vila bivšeg potpredsjednika HDZ-a. Noćenje 1100 eura, ima bazen, saunu...
BRKIĆEVA VILA

FOTO Ovako izgleda vila bivšeg potpredsjednika HDZ-a. Noćenje 1100 eura, ima bazen, saunu...

Milijan Brkić, bivši potpredsjednik HDZ-a, u Svetom Roku u Lici podigao je velebnu vilu koju je nazvao Alfa, po imenu specijalne jedinice čiji je bio pripadnik. Vila ima 5 zvjezdica, a cijena noćenja je 1100 eura. Evo kako izgleda

