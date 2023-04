U dvorište joj pao misteriozni zapaljivi padobran. Nije prvi! Isti je pao kod Šibenika 2017.

Zagrepčanka Lidija Jagarinec za vikend je otputovala sa suprugom u vikendicu koja se nalazi u Šenkovcu nedaleko Zaprešića. Ujutro, dok je pila kavu, u dvorištu je zamijetila nešto neobično.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

- Podigla sam to platno i raširila. Hm, padobran. Mali, veličine kao dva A4 papira ili kao dječji kišobran, a na njemu visi lanac. Na travi su ispod padobrana bili i ostatci nečega što je izgorjelo. Znači da je padobran na kraju tog lanca nosio nešto zapaljivo, kao da je bila lučica i oko toga još neki materijal. Kakav je to lanac, o čemu se radi, odakle je to doletjelo, zašto, koja je svrha da je nosio nešto zapaljivo, stotinu pitanja mi je u mislima - govori Lidija.

Ipak, nije ovo prvi put da je ovakva naprava sletjela nekom u dvorište. U šibenskom kvartu Vidici, u srpnju 2017., na cestu je sletio identični padobran sa zapaljivom tvari. Jedina razlika je što je tkanina na šibenskom bila žute boje.

Foto: Tris portal/Goran Šimac

- Sjedili smo na kauču pored prozora i gledali na televiziji humoristične serije s djecom kada smo par metara od prozora ugledali nešto goreće kako leti i lagano se, nošeno vjetrom, spušta prema ulici. Ličilo je na mali padobran koji na dnu nosi vatru. Ubrzo je palo na desnu stranu ceste, uz rub, između linija koje usporavaju promet. Otišao sam dolje i vidio kako se zbilja radi o padobranu. Donio sam ga u stan i pozvali smo 112 - ispričao je tada čovjek koji je padobran i pronašao za Tris portal.

Šibenski padobran bio je bijelim trakicama kroz kartonsku alku, povezan s lancem, a na dnu lanca je obješena modificirana posudica od lučice koju je, umjesto voska, netko ispunio zapaljivom tvari. To odgovara opisu padobrana koji je jučer pao kraj Zaprešića.

Postavlja se pitanje služe li se ovakvim padobranima piromani, ali to treba utvrditi policija. Zaprešićka je padobran odnijela na analizu i provodi istragu, a šibenskoj smo poslali upit o tome jesu li što utvrdili o misterioznom padobranu. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

Najčitaniji članci