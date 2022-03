U Engleskoj raste broj zaraženih koronom starijih od 55 godina

Broj slučajeva covida-19 raste među starijima od 55 godina u Engleskoj, a pojačani društveni kontakti, nestajanje zaštite od 'booster' doza i još zaraznija podvarijanta omikrona dovode do povećanog broja hospitalizacija, pokazuje studija objavljena u četvrtak.

Premijer Boris Johnson u veljači je ukinuo zadnje restrikcije u Engleskoj, uključivo i zahtjev za samoizolacijom nakon pozitivnog testa na koronavirus.

Johnson je te korake poduzeo nakon što je omikron imao svoj vrhunac na početku godine ali nije uzrokovao veći broj hospitalizacija ili smrti.

Studija Imperial College London REACT provedena od 8. veljače do 1. ožujka pokazala je da je prevalencija covida-19 2,88 posto, u usporedbi sa siječnjem kada je bila 4,41 posto. No to se odnosi na one ispod 17 godina, kao i one između 18 i 54. Kod starijih od 55 sve je više zaraženih u tom razdoblju.

Od zadnjem tjedna veljače u Britaniji se povećava broj hospitaliziranih čime je preokrenut stabilan trend smanjivanja koji je počeo početkom godine.

Studija je pokazala i da podvarijanta omikrona BA.2 preuzima vodeće mjesto među zaraženima od ranije dominantne BA.1.