'U epidemiji nema milosti, jer se svaka skupo plaća. Trebamo pravila i kazne za nepoštivanje'

Bivši ministar zdravstva smatra da bi zbog epidemiološke situacije Nacionalni stožer već sada trebao donijeti odluku o zabrani proslave Nove godine na otvorenom i polnoćki...

<p>Kretanje epidemije koronavirusa ne bi trebali više pratiti po broju novootkrivenih slučajeva nego po broju hospitaliziranih i umrlih ljudi, stav je <strong>Andre Vlahušića</strong>, bivšeg ministara zdravstva i liječnika, koji je i sam prebolio virus. Pred Hrvatskom su tri ključna mjeseca zimskog perioda, koji pogoduje širenju virusa. Vlahušić je aktualnom ministru <strong>Viliju Beroša</strong> i ravnatelju Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo<strong> Krunoslavu Capaku</strong> preporučio da jasno odrede pravila igre u borbi protiv korona virusa. </p><p>U Hrvatskoj se trebaju jasno odrediti stupnjevi borbe protiv epidemije, od kojih bi svaka imala jasno razrađen set mjera ograničenja socijalnih kontakata s ciljem da smrtnost bude na minimalnoj razini, kako bi prebrodili zimu i dočekati cjepivo. </p><p>Stupnjevi s mjerama, kaže, trebali bi se primjenjivati automatski i regionalno ovisno o kretanju broja hospitaliziranih i umrlih građana. Sa svim mjerama bi trebalo upoznati građane kako bi u svakom trenutku znali što nas, u svakoj fazi borbe protiv širenja virusa, očekuje. Vlahušić smatra da je nužno uvesti kazne za nepoštivanje pravila koje bi bile odmah izvršne, a trebala bi ih propisati Vlada. </p><p>- Kod građana je nestao strah od virusa koji je vladao u prvom valu što je bilo dovoljno da se građani ponašaju odgovorno i poštuju sve donesene mjere. U epidemijama nema milosti, jer se svaka skupo plaća - navodi Vlahušić. </p><p>Smatra da bi za događanja poput Kolone sjećanja u Vukovaru trebalo uvesti sanitarni kordon, uvesti prijave i propusnice bez kojih ulaska u zonu nema. Jedino tako mogao bi se kontrolirati broj ljudi na takvim događanjima. Naime, iako se najavljivalo da 18. studenoga u Vukovaru u Koloni može biti maksimalno 500 ljudi, ostvarile su se prognoze mnogih i počast žrtvama unatoč apelima epidemiologa došlo je odati oko 10.000 ljudi. </p><p>- To su pravila igre koja se moraju uspostaviti i vrijediti za sve. I tada vam ljudi vjeruju. Srušeno je povjerenje građana s tri događaja, to su Velika Gospa, Torcida i Vukovar - kazao je Vlahušić. </p><p>Kaže i kako bi već sada Stožer jasno morao odrediti pravila igre za Božić, Advent i Novu godinu. </p><p>- Trebalo bi već sada donijeti odluku o zabrani proslava na otvorenom i polnoćke te omogućiti da se mise prenose na nacionalnoj televiziji - kazao je Vlahušić. </p><p>I dok se u javnosti sve više priča o cjepivu Vlahušić poručuje građanima kako se ne smiju opustiti i neodgovorno ponašati, jer i kad ono stigne virus će, kaže, s nama ostati još neko vrijeme. Iako se stavio na raspolaganje dubrovačkom stožeru nitko ga, kaže nije zvao ni pitao za savjet.</p><p>- Ni na lokalnoj razini me nitko ne pita pa ne očekujem ni na nacionalnoj razini. Ako netko prihvati ovo što sam rekao, ja ću biti sretan, a ako ne ja sam imun iduća tri mjeseca - zaključio je Vlahušić. </p><p>Bivši ministar zdravstva i gradonačelnik Dubrovnika školovao se na Andriji Štamparu, magistar je javnog zdravstva, a nakon ministarskog mandata, ističe, ponuđeno mu je mjesto pomoćnika direktora Svjetske zdravstvene organizacije za javno zdravstvo preventivu, ali ga tada nije prihvatio. </p>