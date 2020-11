Milinović: Nema smisla zatvoriti kafiće, po meni bi cijepljenje trebalo svakako biti obavezno

Imamo priličan broj liječnika koji su došli u pomoć. Svaki od njih je vrijedan, međutim, mi smo u ovoj priči nešto duže i možda kad se tek uključite vam se sve čini kaotično i dinamično, rekao je Ivica Lukšić

<p>Stožer za civilnu zaštitu donijet će stroži paket mjera kako bi se spriječilo širenje zaraze korona virusom. Ravnatelj HZJZ-a <strong>Krunoslav Capak</strong> ranije je najavio kako će se intenzivnije kažnjavati one koji se ne pridržavaju mjera.</p><p>U Dubravi primaju više pacijenata nego što ih otpuštaju svakodnevno.</p><p>- Točno je da je trend uzlazni i da trenutačno imamo oko 450 bolesnika smještenih u KBC-u, od toga je 80 njih na respiratoru. Točno je da je zdravstveno osoblje iscrpljeno, dugo smo u cijeloj toj borbi, međutim u zadnje vrijeme su nam pristigle kolege iz svih zagrebačkih bolnica i danas u Dubravi sudjeluju sve zagrebačke bolnice. Jednako tako, od početka pandemije aktivnošću ministarstva zdravstva i ministra Beroša pripremljeno je sve ono što se danas zapravo događa. Mi smo cijelo vrijeme upozoravali na ovo, pripremljeni smo za ovo. U nijednom trenutku nije falilo respiratora, a ministarstvo je i dalje u aktivnoj nabavi novih. Morate znati da je u Dubravi među ovim Covid bolesnicima i preko 100 operiranih. Razno razni zahvati su napravljeni, ne radi se o samo liječenju Covida. Sve ono što je planirano, napravljeno je da bi ovu situaciju čim lakše podnosili - rekao je <strong>Ivica Lukšić</strong>, v.d. ravnatelja KB Dubrava za <a href="https://vijesti.hrt.hr/678969/otvoreno-zasto-se-ne-postuju-epidemioloske-mjere-i-kako-to-sprijeciti" target="_blank">HRT Otvoreno</a> pa se dotakao apela Hrvatske udruge bolničkih liječnika koji kažu da je sve izmaklo kontroli:</p><p>- Imamo priličan broj liječnika koji su došli u pomoć. Svaki od njih je vrijedan, međutim, mi smo u ovoj priči nešto duže i možda kad se tek uključite vam se sve čini kaotično i dinamično, međutim stvari jesu pod kontrolom.</p><p>U općini Sali svaka druga kuća je u samoizolaciji, a u Zadru je navodno bilo i ilegalnih zabava.</p><p>- Mi imamo stabilan trend brojki pa još uspijevamo obavijestiti sve zaražene unutar 24 sata. Osiguravamo dovoljan broj smještajnih jedinica za pacijente. Što imate veću incidenciju u populaciji, imat ćete veće opterećenje bolničkog sustava. Naravno da je nama kao epidemiolozima uvijek bitno spriječiti, no u manjim mjestima poput ove u Salima, oni do unatrag ovog trenutka nisu imali pet-šest oboljelih od ljetne sezone. Ja i kolega smo obavili epidemiološki izvid, tamo imamo oko 47 aktivnih slučajeva, a korona virus je ušao i u Dom za starije i nemoćne u Salima i polovica njih je pozitivno od 20 testiranih - rekao je voditelj zadarske epidemiološke službe<strong> Alan Medić</strong>.</p><h2>Milinović: Nisam za strože mjere</h2><p>- U veljači kad smo se spremali neznajući kakva će biti situacija mi smo kupili 10 respiratora i platili smo račune veledrogerijama da ne budemo u lošoj situaciju. Dugo smo bili korona-free, a u osmom mjesecu smo i dalje bili u dobroj situaciji no kupili smo uređaj kako bismo olakšali testiranja. Mi smo u ovom trenutku preko 25 posto testiranog stanovništva. Iz preventivnih razloga smo poslali neke bolesnike u Dubravu jer imamo samo jednu bolnicu s 297 ugovorenih kreveta, a dio je rezerviran za djecu, trudnice, onkološke bolesnike. Ostane nam onih 200 kreveta, a sad smo na 130 rezerviranih za bolesnike s Covidom. Zato smo poslali neke bolesnike u Zagreb kako bismo rasteretili sustav - rekao je međimurski župan <strong>Matija Posavec</strong>.</p><p>- Prije tri-četiri dana smo imali prodor u jedan privatni dom za starije osobe s psihičkim poteškoćama, no međutim, ono što želim naglasiti je da kod nas liječnika. Danas u Hrvatskoj dvije stvari štete borbi protiv korona virusa: politizacija i panika. Politizacija, jasno, panika, u ovoj situaciji nije dobra, isto jasno. Da se osvrnem na nove mjere koje su najavljene, ja sam apsolutno protiv postroženja mjera. Imam ja nekakvo iskustvo kao ministar zdravstva, bio sam tu kad je bila pandemija svinjske gripe. Ja sam zabranio pušenje u svim zatvorenim prostorima. Bio sam u jednom noćnom klubu na jednom rođendanu kao ministar zdravstva do tri, četiri ujutro. U 12 sati oko mene ljudi puše, ja sam se pokušao maknuti da me ne uslikaju, a sutradan sam poslao inspekciju, otišla je u taj noćni klub od mog prijatelja i zatvorila ga na sedam dana. Mi danas postrožavamo mjere, a ove važeće mjere, ljudi ih se ne pridržavaju. Kad bi sutra na vašoj televiziji osvanulo da je zatvoren najpoznatiji kafić u Zagrebu jer se ne drži mjera, to bi odjeknulo. Ostali bi razmišljali. Mislim da su ove mjere dovoljne, ali sam za kažnjavanje onih koji se toga ne drže - rekao je <strong>Darko Milinović.</strong></p><h2>'Ne mogu otkriti ništa o mjerama'</h2><p>- Mislim da se kroz cijelo ovo vrijeme uvijek govorilo i naglašavalo da Stožer uvijek promišlja o strožim mjerama, da se neće postupati u panici i da će se pratiti porast broja novozaraženih. Meni se ne čini da ovdje ima panike. Profesor Lukšić je sve dobro rekao. Sve što se danas radi je moralo biti davno isplanirano. Ako se sjetite da smo 19.3. imali mjere za lockdown, nakon toga smo svjedočili i popuštanju tih mjera krajem travnja, pa jednako tako treba referirati prema tome, ali na razuman način, da koliko toliko normalan život može ići dalje. Još vam ne mogu potvrditi ništa o mjerama, sve je to u fazi nekakvog vaganja i poslagivanja u jedan razuman redoslijed. Moram demantirati to da se struka ne sluša oko donošenja mjera. Sudjelovala sam ova dana na sastanku s ministrima, svaki resor je dobio priliku iznijeti što smatra mogućim. Ono što mogu reći za ministra Beroša je da uvijek traži da struka kaže svoje mišljenje i uvijek struci daje da ima neku svoju glavnu riječ - rekla je Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a.</p><p>- Bio je sastanak s Vladom i svim županima, svatko od nas je rekao epidemiološku situaciju. Očito je intencija ići u strože mjere, no tražio se konsenzus da se vidi taj balans i što učiniti. Mi već imamo dosta rigorozne mjere, neke stvari kod nas već 10 dana funkcioniraju. Idući korak je to što već kola po medijima, to što ste spomenuli (mjere pronađite <a href="https://www.24sata.hr/news/srednje-skole-bi-trebale-ili-online-ili-na-hibridni-model-730106" target="_blank">OVDJE</a>). Ako govorimo o obustavi gospodarske djelatnosti, to se ne radi na lokalnoj razini jer uvijek treba imati obeštećenje, treba štititi radnike i poduzetnike, a to su odluke za državu - rekao je Posavec.</p><h2>Milinović i Posavec se ne slažu</h2><p>Milinović se ne slaže:</p><p>- Zašto bi Međimurska, odnosno Ličko-senjska ili bilo koja s dobrim epidemiološkim uvjetima zatvorila rad kafića kao što je to sad možda opravdano u Varaždinskoj ili Međimurskoj. Ja pozivam Stožer da razmisli o sljedećem: da donose mjere po uzoru na najbolje stojeće županije. To je minimum mjera, a onda idemo tu upotrijebiti decentralizaciju države. Matija i ja smo izabrani voljom građana, idemo uzeti odgovornost. Ja mislim da nema smisla zatvarati kafiće, a kamoli ograničavati radno vrijeme do 22 sata, to nije relevantno.</p><p>- Ličko-senjska županija ima četvrtu po visini stopu u Hrvatskoj, ali u jednom tjednom izvješću je napisana jedna jako dobra rečenica: 'I mali porast broja novozaraženih na područjima niske naseljenosti jako diže stopu.' Kada imate visoku stopu ne znači da je kod vas stravično loša situacija. Stožer uvijek i je govorio u tom smislu, da se ostavlja lokalnim stožerima da mogu donositi i strože mjere u odnosu na ove nacionalne. Ne može se usporediti situacija u Čakovcu s onom kod vas, gospodine Milinoviću - rekla je Bubaš.</p><h2>'Ne smijemo generalizirati ove odluke'</h2><p>- Siguran sam da i nacionalni Stožer i ministarstvo čine sve da se mjere prilagode aktualnoj situaciji. Na početku smo imali čvrsti lockdown, pa nakon toga blagi period i sad smo u drugom valu epidemije. Prema tome, mislim da ima istine na sredini. Činjenica je da postojeće mjere kada bismo ih se pridržavali u punom opsegu bi donijele bolje rezultate. Prevažne su ovo odluke da bi se lako komentirale i generalizirale. Ovo traje i trajat će još i jako je važno da jasno komuniciramo prema građanima jer naši će ih građani onda poslušati - rekao je Lukšić.</p><p>- U New York Timesu je postavljena nova definicija bolesti koja se zove 'pandemijski umor'. Radi se o tome da određeni dio stanovništva živi pod kompletno drugačijim uvjetima života, a kad ste kronično umorni, jer ova situacija traje devet mjeseci, a trajat će još toliko, depresivni ste, tjeskobni, razdražljivi uz koje će nas dočekati jedan post-traumatski stresni sindrom ne samo psihološki, već i ekonomski. Treba nam malo svježine i pozitivnosti, više ljudskog kontakta, premda on nije ostvariv direktno, ali kao što sad komuniciramo, možemo i inače preko medija. Bez obzira što djeca idu u školu, sve manje se vide, i mislim da je ključno da pokažemo narodu da je cilj usporiti epidemije da ne dajemo dodatan teret u bolnice. Važno je narodu dati ideju da mi u stvari čekamo da cjepivo bude napravljeno. Pandemija će se zaustaviti tek sa cjepivom. Ako cjepivo dolazi u tri ili šest mjeseci, a kad narodu ukažete neki cilj i rok, onda se on ne kreće u kaosu - rekao je Medić pa se dotakao obveznog cijepljenja:</p><h2>'Cijepljenje obavezno? Pa živimo u demokraciji'</h2><p>- Cijepljenje iz obaveznog programa je cijelo vrijeme obavezno. Ne mislim da bi ovo trebalo biti obavezno cijepljenje, krećemo se u demokratskom sustavu gdje svatko ima problem na odabir, da je to neki drugi sustav, onda je to druga stvar, međutim da je obavezno cijepljenje najučinkovitije, to je istina. Čim date odluke na slobodan izbor, povećava se stopa smrtnosti.</p><p>- Koristimo se empirijom, svojim iskustvima. Mi smo na 105 zaraženih uveli lockdown, danas u Ličko-senjskoj županiji imate toliko. Lockdown je koštao osam milijardi kuna, trajao je dva mjeseca. Jedino ispravno je uvesti lockdown do početka cijepljenja. Što znači dva tjedna lockdowna? Da ćemo se onda opet otvoriti i opet isto. Može li to država izdržati? Ja sam za obvezno cijepljenje. Ima jedna izjava, mislim Kennedyjeva, veli na kineski se kriza piše s dva poteza. Jedan je opasnost, a druga su mogućnosti. Kad bi se baš mene pitalo, ja bih naredio cijepljenje, ali teško je reći da bi to trealo biti tako. Ali možda oni koji odbiju cijepljenje, a zaraze se koronom, neka im dopunsko bude 1100 kuna, a ne sto - rekao je Milinović.</p><p>- Nikako zakonski regulirati da obvezno cijepljenje bude samo u ingerenciji Vlade. Treba provesti parlamentarnu raspravu. Ja se ponovno vraćam na testiranje. Da Hrvatska sutra dođe na broj testiranja na ono što danas imamo u Međimurju trebali bi testirati 460 tisuća ljudi. Prema tome ta natjecanja tko je najgori i najbolji, crni i crveni, cijela Hrvatska je u nezavidnoj situaciji i treba tako i pristupiti - rekao je Posavec.</p><p>U Zagrebu će se testirati kanalizacijske vode na korona virus.</p><p>- HZJZ ima projekt koji je pokrenut s uredom WHO-a i to je projekt u kojem sudjeluju i druge europske zemlje. Pokušat će se vidjeti koliko je opterećenje otpadnih voda virusom, ali o tome će više reći kolege koji se time bave - rekla je Bubaš.</p><p>- Ja bih se uvijek založio za edukaciju, a ne za kažnjavanje. Građani mogu biti zbunjeni, puno je šuma tu nastalo - rekao je Lukšić za <a href="https://vijesti.hrt.hr/678969/otvoreno-zasto-se-ne-postuju-epidemioloske-mjere-i-kako-to-sprijeciti" target="_blank">Otvoreno.</a></p>