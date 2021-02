Većina franšiznih koncepata su samo nacionalni lanci, vrlo uspješni u svojem poslovanju, koji kreiraju nove poduzetničke pothvate te zapošljavaju. Ono što franšizni sektor čini važnim za svako gospodarstvo je ponuda domaćih poslovnih koncepata drugim poduzetnicima uz prijenos know how, edukaciju i mentorstvo. To ih čini dugoročno održivim poslovanjima.

Bez većih kriza

Franšizni poslovni sektor uglavnom ne poznaje veće krize. Pokazuje to i zadnji izazov u toku epidemije. Mnogi davatelji franšiza otvarali su nove lokacije više nego inače. Razlog tome, između ostaloga, leži i u činjenici da se franšizni sektor globalno konsolidirao i uložio velike napore da svi pomognu svima – od asocijacija i institucija, preko davatelja do primatelja franšiza. U zadnjih godinu dana nije postojala konkurencija već samo zajednička misija: osigurati opstanak i rast franšiznog sektora.

Kriza je možda čak i pomogla, iako je mnogo ljudi ostalo bez posla, mnogi od njih su, u želji da preuzmu kormilo svojeg života u svoje ruke, uložili u kupnju franšize. Mnoge tvrtke u svijetu davale su otpremnine koje su upotrijebljene za kupnju franšiza kao sigurnijeg i održivijeg načina pokretanja vlastita poslovanja. Čak i u Hrvatskoj kupovale su se franšize uz potpore za samozapošljavanje HZZ, a domaći franšizni lanci širili su svoje mreže.

Iako hrvatski mali i srednji poduzetnici uglavnom još ne uzimaju ozbiljno u obzir franšizni način poslovanja kao način financiranja vlastita rasta, ipak one malobrojne hrvatske franšize puno bolje prolaze u drugim zemljama. Razlog je sigurno i mikro franšizni model kojem uglavnom pripadaju naše franšize, ali jedan od razloga je i taj što naše franšize na stranim tržištima imaju veću mogućnost zarade radi viših cijena koje postižu s krajnjim proizvodom ili uslugom. Iako je franšiza sinonim za internacionalizaciju, ipak je to vrlo ozbiljan korak za svako poduzeće i trebao bi uslijediti tek nakon dobrog pozicioniranja na domaćem terenu.

Najvažniji korak - istraživanje stranog tržišta

Mnogi davatelji franšize, uvjereni da je njihov koncept odličan upravo zato jer je jako dobro prihvaćen na domaćem tržištu, vjeruju da je isti primjenjiv internacionalno. Pri tome znaju zanemariti najvažniji korak u internacionalizaciji – istraživanje tržišta. Svakako je važna stvar jak brend, no koliko vam jak domaći brend može pomoći na internacionalnom tržištu kad je tamo potpuno nepoznat? Da, on doprinosi kredibilitetu franšize jer se može dokazati da je na domaćem terenu prepoznat, no ne pomaže puno u samom plasmanu na strano tržište na kojem još nikome ništa ne znači. Ipak, jak brend znači jak i dobro postavljen sustav i know how, a to je karta koja donosi dobre pozicije i na stranom tržištu.

Koju strategiju upotrijebiti?

Pitanje svih pitanja je koju strategiju upotrijebiti za internacionalno širenje. Istraživanja pokazuju da samo 20% davatelja franšize aktivno traži svoje nove kupce na stranim tržištima. Ostalima se ekspanzija na strana tržišta događa „slučajno“. Naime, strani investitor slučajno vidi interesantan i uspješan koncept i sam napravi prvi korak. Takva situacija je veliki izazov za svakog davatelja franšize - žele jednostavno iskoristiti priliku koja im se pruža bez obzira na to jesu li spremni ili ne za tako važan korak.

Oni iskusniji ipak će prvo istražiti novo tržište te vidjeti ima li prostora za njihov proizvod ili uslugu - najvažnije je istražiti lokalnog investitora i vidjeti je li taj pravi poslovni partner. Zato je savjet uvijek uzeti lokalnog franšiznog konzultanta koji dobro poznaje sektor poslovanja i tržište. Hrvatska udruga za franšizno poslovanje preko svoje mreže uvijek može preporučiti kolege koji su relevantni na određenom tržištu.

Presudno je naći pravog partnera

U franšiznom poslovanju uvijek je presudno naći pravog partnera. Taj partner treba po kulturološkim i osobnim karakteristikama te vrijednostima biti pravi partner, a ne po financijskim karakteristikama i želji da potpiše franšizni ugovor.

Iznimno je važno na stranom tržištu zatražiti pomoć stručnjaka. To uvijek u konačnici čini uštedu sigurno u novcu i vremenu, a dugoročno i u reputaciji. Davatelj franšize možda najbolje poznaje svoj proizvod i poslovanje, no konzultanti su osobe koji najbolje poznaju svoje lokalno tržište i sektor poslovanja. Sve to vrijedi i za širenje na domaćem tržištu.

Investicija u budućnost

Projektiranje franšize je investicija u budućnost, strategija rasta, a ne trošak. Ako to poduzetnik ne vidi onda je bolje da se ne upušta u prodaju nečega što naziva franšizom, jer je to osuđeno na propast. Iako franšizni sektor u Hrvatskoj nije konkretno pravno definiran, ipak se sektor ravna po nekoj europskoj praksi i etičkom kodeksu. Zato je vrlo važno da se franšiza temeljno i kvalitetno kreira kako bi se u vremenu koje dolazi mogla klonirati. Iako je kod nas još prisutno neznanje o takvoj strategiji rasta poslovanja, sve je više poduzetnika koji traže kreiranje franšize.

Stavovi i mišljenja u ovom tekstu osobni su stavovi autora i ne odražavaju stavove i mišljenja redakcije i uredništva 24sata.