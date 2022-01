Vozila sam se na posao kao i svakog jutra, kad sam ugledala gotovo golog muškarca kako pretrčava cestu. Dotrčao je do auta moleći me da mu pomognem. Bio je čvrsto vezan nekim bijelim kablom na leđima i samo u donjem rublju. Na engleskom jeziku mi je rekao da je opljačkan, da mu se prijetilo pištoljem te me molio da pozovem policiju. Vikao je: 'Please, help!, drhtao od hladnoće. Odmah sam ih nazvala i došli su u rekordnom roku te nesretnog muškarca azijatskog podrijetla odvezli - prepričala nam je Puljanka bizarnu situaciju kojoj je svjedočila u nedjelju ujutro.